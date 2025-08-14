Israel: Tajani, “31 niños en Italia, compromiso en Gaza”

Esta es la mayor operación médica realizada por Italia hasta la fecha, precisamente la decimocuarta evacuación médica desde enero de 2024 para asistir a la población civil palestina, escribió el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, en su cuenta X.

“Gracias al compromiso del Gobierno, y en particular del Ministerio de Asuntos Exteriores”, escribió Tajani, “desde el comienzo de la guerra, hemos acogido a más de 180 niños palestinos y a aproximadamente 400 de sus familias. Incluyendo las reunificaciones familiares, 914 palestinos han llegado hoy a Italia desde la Franja de Gaza. Estas cifras convierten a Italia en el principal país occidental en recibir palestinos en operaciones humanitarias. Hemos hecho más que todos los demás países europeos juntos”, agregó.

"Seguiremos apoyando a la población civil de Gaza", continúa el comunicado, "y trabajando por la paz. Los niños son un símbolo de esperanza y de futuro: garantizar su atención y atención médica es un deber. Agradezco a todos los organismos gubernamentales, a la UE, a la OMS y al personal sanitario que hicieron posible esta evacuación y que colaboran con nosotros en misiones humanitarias. Una mención especial para todo el personal de Farnesina, desde diplomáticos hasta funcionarios, desde los de nuestras oficinas en Oriente Medio hasta los empleados de la Unidad de Crisis. Estos hombres y mujeres tienen un gran sentido de responsabilidad nacional: muchos de ellos, incluso alejándose de sus familias este verano, han dedicado su corazón y alma a esta operación. Me enorgullece liderar este extraordinario equipo —concluyó Tajani—.