Israel: Tajani asiste a reunión de Junta para recibir información de plan para Gaza

Así lo informó un comunicado de LA NACION (cancillería italiana).

Está previsto que la primera reunión formal de la Junta ofrezca información actualizada sobre la implementación del Plan de Paz de 20 Puntos de la administración estadounidense, y sobre los proyectos de inversión y reconstrucción en la Franja.

El jefe de la diplomacia italiana representará a Roma como observador, delegado por la premier Giorgia Meloni.

Asistirán a la reunión Ali Sha'at, presidente del Comité Tecnocrático Palestino; Nickolay Mladenov, alto Representante para Gaza; y la gran mayoría de los miembros de la Junta y observadores, incluidos representantes de la presidencia chipriota de la UE y de la Comisión Europea.

La participación de Italia "confirma su compromiso en cada mesa redonda dedicada al proceso de paz en Medio Oriente, con el objetivo de promover el desarme de Hamas, la desmilitarización de la Franja de Gaza y el inicio de su reconstrucción, en pleno cumplimiento del derecho internacional y en línea con la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

Desde el inicio de la crisis de Gaza, Italia tuvo "un papel fundamental facilitando la estabilización de la región y brindando apoyo humanitario a la población civil, en particular a través de la iniciativa 'Alimentos para Gaza'", lanzada por el ministro Tajani en marzo de 2024.

LA NACION también recordó que el gobierno italiano desarrolla "un plan nacional, que reúne la mejor experiencia y los mejores recursos del sistema italiano, para la reconstrucción de Gaza, centrándose especialmente en los sectores de la salud, la educación y la seguridad alimentaria".

Esto incluye la reciente misión a Riad y a Abu Dabi del embajador Bruno Archi, enviado especial para la reconstrucción de Gaza del Ministerio de Asuntos Exteriores. (ANSA).