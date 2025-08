Israel: Tajani, "basta de bombas sobre Gaza"

(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 06 AGO - El canciller italiano, Antonio Tajani, pidió hoy el "fin de la guerra" en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás.

"Nuestra postura es clara: fin de la guerra, alto el fuego, no más bombardeos, no más ataques, no más acciones militares.

Hamás debe liberar a los rehenes porque sigue aumentando el precio utilizando a la población civil como escudo", declaró Tajani en la reunión de Versiliana en Marina di Pietrasanta (Lucca).

La liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamás es una condición sine qua non para lograr la paz, enfatizó.

"Hamás es una de las causas del desastre que presenciamos.

Debe liberar a los 50 rehenes que tiene secuestrados.

Desafortunadamente, el alto el fuego no está más cerca que hace una semana, porque Hamás rechaza todas las ofertas y constantemente intenta aumentar las consecuencias", explicó el ministro.

Agregó que "la liberación de los rehenes es un requisito previo para que Israel alcance un alto el fuego, por lo que Hamás también debe comprender que debe liberar de inmediato a los rehenes, quienes se encuentran retenidos en condiciones inhumanas, e Israel debe, al mismo tiempo, dejar de bombardear Gaza, porque hay un número similar de personas viviendo en condiciones desesperadas".

Respecto de Israel, Tajani dijo: "Estamos en contra de cualquier deportación de palestinos de Gaza".

"Nos oponemos rotundamente a la invasión de Gaza y nos oponemos firmemente a cualquier tipo de asentamiento israelí en Cisjordania, ya que esto socavaría la estrategia de dos Estados y dos pueblos, la única que traería la paz a Medio Oriente.

Hemos expresado nuestro apoyo a las sanciones contra los colonos violentos en Cisjordania", declaró.

Tajani, sostuve que no se opone "en absoluto a reconocer el Estado de Palestina".

"Estoy a favor de establecer un Estado de Palestina, pero hoy en día no existen los elementos necesarios. Palestina está dividida en dos partes: por un lado, Gaza; por el otro, Cisjordania; dos partes gobernadas por fuerzas opuestas. Sin embargo, podemos trabajar en una misión internacional tras el alto el fuego, bajo la bandera de la ONU, liderada por un país árabe", propuso.

"Estamos dispuestos a enviar nuestras tropas", añadió, "para reconstruir la unidad palestina, con el apoyo de la Autoridad Nacional Palestina, y para que Israel también reconozca a este Estado palestino".

"Trabajamos para lograr este objetivo, también en colaboración con la Autoridad Nacional Palestina, hasta el punto de que su ministro de Asuntos Exteriores estará en Roma el 1 de septiembre", adelantó Tajani.

Por último, recordó que "Italia es el país que acogió al mayor número de refugiados de Gaza".

"Hay decenas de niños en hospitales pediátricos italianos", concluyó el ministro. (ANSA).