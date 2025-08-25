Israel: Tajani, "garantizar integridad de periodistas"

"Ya aprobamos un documento junto con muchos otros países.

Nuestra postura sobre la libertad de prensa se mantiene inalterada. Creemos que es justo garantizar la seguridad de los periodistas y que estos también puedan ejercer su labor en la Franja de Gaza", expresó Tajani, al término de su audiencia con el Papa León XIV.

"Agradezco al Santo Padre que haya aceptado mi solicitud de reunirme con él para una audiencia con mi familia. Durante nuestro encuentro, reiteré al Papa el compromiso de Italia con la paz, que es una prioridad en Oriente Medio y Ucrania. También hablamos de la situación en Sudán, de todas las guerras del mundo y de la importancia del compromiso con la paz para cada uno de nosotros", agregó.

"Tengo una gran fe en este Pontífice, que es un guía espiritual para los cristianos, pero no solo para ellos", enfatizó.

Durante la audiencia, "también reiteré el firme compromiso de Occidente de seguir presionando a Putin para que alcance un acuerdo con Ucrania para lograr un alto el fuego, una paz duradera y lo mismo en Oriente Medio. También reiteré nuestro compromiso de proteger a las minorías cristianas en todo el mundo, en Siria, Oriente Medio, Palestina y más allá, porque los cristianos representan un elemento de paz y estabilidad", explicó el viceprimer ministro.

"La relación con el Vaticano es excelente, trabajamos siempre en sintonía, como vimos también durante el Jubileo" e "invité al Papa a enviarnos un mensaje para la Jornada Mundial de Lengua Italiana, que se celebrará el 19 de noviembre", agregó.

Más tarde, en la red social X, escribió que "el compromiso con la paz y la defensa de las minorías cristianas en todo el mundo, son los principales temas que abordamos con el Papa León durante nuestra reunión de hoy. Me alegra haber compartido este momento con mi familia y colegas. Rezo por su pontificado y por toda la Iglesia".

Según un comunicado de la Farnesina (Cancillería italiana), el encuentro fue "una oportunidad para reafirmar la excelente relación que une al Estado italiano con la Santa Sede, marcada por la armonía y la colaboración, como se demostró durante el Jubileo, y para subrayar la importancia del italiano como raíz lingística común capaz de construir puentes entre las comunidades de todo el mundo".

En este contexto, durante la audiencia, el ministro informó al pontífice de la cumbre sobre la lengua y la cultura italiana en Roma el 19 de noviembre. El Papa, manifestando interés por la iniciativa, alentó la creación de una comunidad lingística y, sobre todo, compartió valores en torno al italiano, lengua oficial de la Santa Sede. (ANSA).