Israel: Tajani, Italia condena cualquier intento de anexión de Cisjordania

"La violencia en Tierra Santa debe cesar. Esto también aplica a los colonos extremistas, cuyos ataques se dirigen contra las comunidades cristianas, que siempre han sido garantes de la paz y el diálogo en Oriente Medio. Seguimos instando enérgicamente a Israel a que ponga fin a las acciones de los colonos. El Gobierno ha condenado cualquier insinuación de anexión israelí de Cisjordania. Estas tentaciones no ayudan a los constructores de paz y pueden poner en peligro la solución de dos Estados", sostuvo Tajani, en su discurso ante la Cámara de Diputados antes de la primera reunión de la Junta de Paz el jueves en Washington.

En su discurso, el ministro confirmó la presencia de Italia en la Junta de la Paz y subrayó el papel de "primera línea" que desarrolló su país "para el cese del fuego desde el inicio de la crisis" en Medio Oriente, "siempre con el objetivo de llegar a la solución de dos Estados que convivan en paz y seguridad".

Tajani señaló que "el gobierno consideró oportuno aceptar la invitación del gobierno estadounidense a la primera Junta de Paz, por cierto, una solución equilibrada y respetuosa de nuestros vínculos constitucionales".

"Nuestro compromiso -declaró- es concreto y está destinado a crecer. Se deriva del diálogo constante con Israel, la Autoridad Palestina y todos los socios clave de la región, con quienes hemos mantenido un contacto estrecho y constante durante los últimos meses".

Por ello, "participaremos en la reunión de Washington fortalecidos por la importante contribución que nuestro país ha hecho desde el principio al alto el fuego y a la asistencia humanitaria a la población de la Franja, a través de Alimentos para Gaza".

Tajani también señaló que Italia tiene un rol fundamental "en la formación de fuerzas de seguridad palestinas".

"Estamos presentes en el Centro de Coordinación Civil-Militar con un equipo de tres diplomáticos y ocho militares. El Centro se compromete a garantizar la asistencia humanitaria y los servicios esenciales a la población de la Franja. Nuestros Carabineros, que llevan más de diez años activos en Cisjordania a través de la misión bilateral Miadit, pronto comenzarán a capacitar a 50 agentes de seguridad palestinos en Jordania para su despliegue en la Franja de Gaza", detalló.

Italia también participará, agregó el ministro, en las misiones de la Unión Europea Eupol Copps de instrucción de la policía palestina y en la misión Eubam Rafah, en la que se incluye la presencia de ocho carabineros.

"La misión tuvo un rol clave para favorecer nuestra presencia", señaló.

Para terminar, Tajani dijo "estar convencido" de que "los temas de política exterior no deben ser terreno de confrontación política sino de un diálogo serio, continuo y transparente".

"Y cada vez que sea posible, de convergencia y responsabilidad compartida", concluyó. (ANSA).