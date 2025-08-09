Israel: Tajani, Italia rechaza la decisión de Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional anunció esto en un comunicado.

Tajani, junto con sus homólogos, reitera la necesidad de un alto el fuego inmediato y permanente, que también permita la prestación de asistencia humanitaria adecuada. La declaración también reafirma una visión compartida "a favor de la implementación de una solución negociada de dos Estados, como única manera de garantizar que israelíes y palestinos puedan convivir en paz, seguridad y dignidad".

Mientras tanto, la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el plan de Israel para controlar Gaza se ha pospuesto hasta el domingo a las 10:00 a. m., hora de Nueva York (14 GMT), según la sede de la ONU. La reunión estaba programada para esta tarde y se desconoce el motivo del cambio.

Al menos 14 palestinos, ocho de ellos mientras esperaban ayuda humanitaria, han muerto en ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la madrugada de hoy, según Al Jazeera.

Otras 11 personas perdieron la vida y fueron trasladadas al Hospital Al-Awda, en el norte de Gaza, seis de ellas mientras esperaban la distribución de alimentos cerca del Corredor Netzarim. Dos personas murieron y fueron trasladadas al Complejo Médico Nasser desde un centro de distribución de la GHF en el sur. Una mujer falleció y otra persona resultó herida en un ataque aéreo israelí contra un edificio de apartamentos en Khan Younis (sur de la Franja).

En medio del caos, el primer envío de ayuda humanitaria aérea desde Italia a Gaza fue lanzado a la Franja por un C130 de la Fuerza Aérea Italiana. En los próximos días y durante una semana se realizarán más lanzamientos aéreos a la población de Gaza, con un total de 100 toneladas de alimentos, desde la base de Ammán (Jordania) como parte de la misión "Sendero de Solidaridad 2", en la que también participa el ministerio de Defensa italiano. (ANSA).