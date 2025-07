Israel: Tajani, "listos a pedir sanciones para colonos violentos"

El canciller hizo estas declaraciones en el marco de la reunión del Comité Interministerial para la Atracción de Inversiones Extranjeras en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Tajani resaltó que "los cristianos representan una fuente de estabilidad y equilibrio en todo Medio Oriente".

"Tras bombardear una iglesia, se atacan aldeas cristianas en Cisjordania. Esto es inaceptable", sentenció el canciller.

"El gobierno israelí tiene el deber de detener a los colonos; no puede apoyar acciones criminales. Los cristianos no pueden ser considerados militantes de Hamas", continuó. "Al igual que lo que está sucediendo con la población civil, que no debe confundirse con Hamas, es inaceptable", enfatizó Tajani.

(ANSA).