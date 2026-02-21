Israel: Tel Aviv bombardea Líbano y mata a miembros de Hezbolá

Según autoridades sanitarias libanesas, los bombardeos dejaron al menos diez muertos y más de veinte heridos, incluidos civiles, mientras fuentes de Hezbollah confirmaron que entre las víctimas hay combatientes del movimiento, incluidos comandantes locales.

El ejército israelí afirmó haber atacado centros de mando vinculados a la unidad de misiles de Hezbollah en la región de Baalbek, asegurando que los objetivos estaban implicados en la preparación de ataques contra territorio israelí.

Los bombardeos se produjeron tras el anochecer en la zona cercana a Rayak, en el noreste libanés, donde un edificio resultó gravemente dañado por el impacto.

Escalada en un frente ya extremadamente volátil El episodio se suma a una cadena de ataques casi diarios contra objetivos de Hezbollah que Israel mantiene desde el estallido de la guerra de Gaza en 2023, pese a un alto el fuego mediado por Estados Unidos en 2024 que redujo pero no puso fin a las hostilidades.

Funcionarios israelíes sostienen que las operaciones buscan impedir que el grupo, respaldado por Irán, reconstruya su capacidad militar y prepare nuevos ataques contra Israel.

Desde Beirut, las autoridades libanesas condenaron los bombardeos como una violación de la soberanía nacional y reclamaron intervención internacional para evitar una nueva escalada militar.

La frontera entre Israel y Hezbollah permanece en tensión desde el conflicto regional desencadenado tras el ataque de Hamas contra Israel en octubre de 2023, que abrió un frente paralelo en el norte.

Durante 2024, Israel lanzó múltiples ataques selectivos contra la estructura del grupo, incluyendo la eliminación de dirigentes y comandantes, en una campaña destinada a debilitar su liderazgo y capacidad operativa.

Aunque el acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024 buscó estabilizar la frontera, ambas partes se acusan regularmente de violarlo, manteniendo la región en un estado de tensión permanente. (ANSA)