Israel: Tensión entre políticos y militares por los rehenes

Tras las reuniones ejecutivas restringidas celebradas en los últimos días (en las que participaron líderes de las Fuerzas de Defensa de Israel), el problema pendiente se centra en la operación terrestre en el centro de la Franja que, de intensificarse, pondría en grave peligro a los secuestrados.

El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ha advertido al gobierno del peligro, pero además del conflicto en curso, también preocupa la insistencia de ministros de extrema derecha, quienes desean ampliar las operaciones en la Franja.

Una de las propuestas presentadas por Zamir es que el ejército permanezca estacionario en los ejes ya capturados y emprenda acciones a pequeña escala contra la insurgencia de Hamás.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) recomiendan continuar la vigilancia de las zonas donde ya están estacionadas y los ataques selectivos contra la ciudad de Gaza y las zonas centrales, zonas densamente pobladas que aún están bajo control de Hamás y donde Israel cree que se encuentran retenidos los rehenes.

La intención, según el ejército, es utilizar fuego pesado para indicar a Hamás que las FDI están listas para entrar incluso en zonas previamente inaccesibles, pero sin desplegar fuerzas excesivas.

Según informes, el gobierno israelí aún no ha tomado una decisión, a pesar de que la operación, iniciada en marzo tras la ruptura de la tregua, no logró el objetivo bélico de liberar a los rehenes.

Incluso, unas dos docenas de ex altos funcionarios de seguridad israelíes han publicado un video conjunto en el que piden el fin de la guerra en Gaza, argumentando que Israel ha acumulado más pérdidas que victorias y que los combates se han prolongado por razones políticas, no por decisiones militares estratégicas.

Entre los 19 jefes de Estado Mayor retirados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), jefes de inteligencia, directores del Shin Bet y el Mossad, y comisionados de policía se encuentran el ex jefe de Estado Mayor y primer ministro Ehud Barak, los ex jefes de Estado Mayor Moshe Ya'alon y Dan Halutz, y el ex director del Shin Bet, Yoram Cohen.

En el video, argumentan que los combates en Gaza podrían haber terminado hace mucho tiempo y piden a Israel que ponga fin a la guerra con un alto el fuego permanente y un acuerdo integral sobre la toma de rehenes. "Tenemos el deber de alzar la voz y decir lo que tenemos que decir", afirma el ex director del Shin Bet, Ami Ayalon. "Esta guerra comenzó como una guerra justa. Era una guerra defensiva. Pero una vez alcanzados todos sus objetivos militares, una vez que obtuvimos una brillante victoria militar contra todos nuestros enemigos, dejó de serlo.

Está llevando al Estado de Israel a perder su seguridad e identidad", añadió.

"Hay momentos que representan una bandera negra en los que debemos mantenernos firmes y decir: hasta aquí y no más allá", declaró la exjefa de Estado May Noshe Ya'alon.

"Ahora mismo, tenemos un gobierno que fanáticos mesiánicos han arrastrado en una dirección irracional", sostuvo el exdirector del Shin Bet, Yoram Cohen, y añadió: "Son una minoría, pero el problema es que la minoría controla la política".

Esto se suma a un grupo de aproximadamente 600 funcionarios de seguridad israelíes retirados, incluidos ex jefes de agencias de inteligencia, que han escrito al presidente estadounidense Donald Trump para que presione a Israel y se ponga fin de inmediato a la guerra en Gaza. Lo reporta la prensa israelí.

"En nuestra opinión profesional, Hamás ya no representa una amenaza estratégica para Israel. Su credibilidad ante la gran mayoría de los israelíes refuerza nuestra capacidad para guiar a Netanyahu y a su gobierno por el buen camino: poner fin a la guerra y al sufrimiento, y devolver a los rehenes", sostiene la misiva.

En tanto, en la Franja sigue la sucesión de muertes. El Ministerio de Salud de Hamás informó que cinco adultos fallecieron de hambre o desnutrición en las últimas 24 horas.

Según el Ministerio, esto eleva el total de muertes relacionadas con la desnutrición a 180 personas, incluidos 93 niños.

Los informes no pueden verificarse de forma independiente; Israel no permite la entrada a Gaza de periodistas internacionales o israelíes. Dos palestinos murieron hoy y más de 20 resultaron heridos cerca de un centro de distribución de ayuda humanitaria en el sur de Gaza, según informó el servicio de ambulancias de la Franja, según Al Jazeera. Una de las víctimas era una mujer.

Asimismo, desde el amanecer de esta mañana, según fuentes hospitalarias de Gaza, seis personas han muerto en la Franja de Gaza tras ataques israelíes.

La agencia de noticias WAFA informa que tres personas murieron y unas 20 resultaron heridas esta mañana en incursiones de las FDI al norte de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y en el centro. (ANSA).