Israel tilda de "totalmente inaceptables" las recientes declaraciones de Ribera sobre el "genocidio" en Gaza

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) - El Gobierno israelí ha tildado de "totalmente inaceptables" las recientes declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, quien ha lamentado este jueves que Europa sea incapaz de "hablar con una sola voz" sobre el "genocidio" en Gaza. "En lugar de repetir como un loro el libelo de sangre del 'genocidio' difundido por Hamás, Ribera debería haber pedido la liberación de todos los rehenes y que Hamás deponga las armas para que la guerra pueda terminar", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmorstein, en un comunicado. En este sentido, ha acusado a Ribera de convertirse "en portavoz de la propaganda de Hamás" con unas "acusaciones infundadas" contra Israel. "Las palabras tienen significado. Los líderes tienen responsabilidad. Usar esas palabras es imprudente y totalmente inaceptable", ha sentenciado. Ribera, que ya había señalado, sobre los ataques de Israel a la Franja de Gaza, que "si no lo es, se parece mucho a un genocidio", se ha mostrado más tajante en su intervención de este jueves en la inauguración del curso universitario en la Facultad de Ciencias Políticas de la Escuela de Asuntos Internacionales de París. "El genocidio en Gaza pone de manifiesto la incapacidad de Europa para actuar y hablar con una sola voz, incluso cuando las protestas se extienden por las ciudades europeas y 14 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas piden un alto el fuego inmediato", ha incidido. Además, ha advertido de que "el aumento de las tensiones geopolíticas pone en tela de juicio los ideales de paz, cooperación y pleno respeto del Estado de derecho, los Derechos Humanos o el sistema de Naciones Unidas". Así, Ribera ha subrayado que mientras que "la guerra de agresión de Rusia en Ucrania pone a prueba la resiliencia de Europa", el "genocidio" en Gaza evidencia su incapacidad "para actuar y hablar con una sola voz".