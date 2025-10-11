Israel traslada presos palestinos para canje con rehenes de Hamás

Israel inició el traslado de presos palestinos a dos cárceles para intercambiarlos por los rehenes retenidos por el movimiento islamista Hamás, como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza, confirmó este sábado el servicio penitenciario israelí.

Miles de empleados, incluidos funcionarios carcelarios, "trabajaron durante toda la noche para implementar la decisión del gobierno: 'El marco para la liberación de todos los rehenes israelíes'", anunció el servicio penitenciario en un comunicado.

Según el acuerdo de alto al fuego, Israel debe excarcelar a 250 prisioneros palestinos, incluidos algunos que cumplen cadenas perpetuas por ataques mortales, y Hamás tiene hasta el lunes para liberar a los 48 rehenes israelíes que siguen en Gaza, algunos vivos y otros fallecidos en cautiverio.

dc/jd/csp/rnr/an