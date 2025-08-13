Israel trata con cinco países para acoger a los palestinos

“Algunos países están mostrando mayor apertura que en el pasado a la hora de aceptar la inmigración voluntaria desde la Franja de Gaza”, declaró una fuente diplomática a la agencia de noticias, citando en particular a Indonesia y Somalilandia. Sin embargo, no se han tomado decisiones concretas.

La noticia, difundida por la prensa israelí, se suma a las afirmaciones de Associated Press de que Israel ha discutido el reasentamiento de ciudadanos de Gaza en Sudán del Sur, una afirmación que el gobierno de la nación africana ha tachado de “infundada”.

Por su parte, Somalilandia, una región secesionista de Somalia, podría aspirar a obtener reconocimiento internacional mediante un acuerdo con Israel. En una entrevista con el canal de noticias i24 anoche, el primer ministro Benjamin Netanyahu expresó su apoyo a la emigración masiva de gazatíes, una política respaldada por el presidente estadounidense Donald Trump a principios de este año, afirmando que Israel está en contacto con “varios países” para acoger a los civiles desplazados del territorio devastado por la guerra.

“Todos los que se preocupan por los palestinos y dicen que quieren ayudarlos deberían abrirles las puertas”, declaró ayer el primer ministro israelí. Al ser preguntado por qué el proceso no ha avanzado, Netanyahu respondió: “Necesitamos países de acogida. Estamos en conversaciones con varios países; no entraré en detalles”. (ANSA).