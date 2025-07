Israel: Tregua humanitaria en Gaza, alimentos por tierra y aire

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reanudaron el lanzamiento desde el cielo de paquetes que contenían harina, azúcar y comida enlatada, mientras que Jordania y Emiratos también dejaron caer al menos 25 toneladas de bienes en la zona con sus aviones.

Y después de 150 días, Egipto también permitió el paso por el cruce de Rafah de 120 camiones de ayuda humanitaria, entre ellos alimentos y suministros médicos de la ONU, la Media Luna Roja egipcia y los Emiratos.

Un primer paso para aliviar la crisis que, mientras tanto, sigue causando fallecimientos a diario en Gaza: seis personas murieron de hambre solo en las últimas 24 horas, dos de ellas niños, mientras que decenas siguen muriendo por los ataques en toda la Franja, incluidos 24 asesinados en las zonas designadas para la distribución de ayuda.

Según lo informado por la FDI, las actividades militares serán suspendidas hasta nuevo aviso desde las 10 a las 20 horas locales en Al-Mawasi, Deir al-Balah y en Gaza City, mientras "desde las 6 a las 23 se establecerán rutas seguras designadas para permitir el paso de los convoyes de la ONU y de las organizaciones humanitarias que entregan alimentos y medicinas a la población en toda la Franja".

La decisión no indica que el fin de la guerra se acerca: el ejército israelí precisó que "continuará las operaciones ofensivas" contra Hamás, que mientras tanto subrayó que "la tregua no tendrá ningún significado si no se transforma en una oportunidad real para salvar vidas humanas".

Pero para el premier israelí, Benjamin Netanyahu, con esta acción, las Naciones Unidas "ya no tendrán excusas" y no podrán culpar a su gobierno por la falta de alimentos en Gaza.

En tanto, el primer ministro israelí debe hacer frente a las críticas de la facción más extrema de su gobierno, capitaneada por el ministro Itamar Ben-Gvir, según la cual la decisión de ayuda representa una "capitulación" ante Hamás, reiterando su llamado a bloquear la ayuda, conquistar Gaza y desplazar a los palestinos.

Por su parte, el responsable humanitario de la ONU, Tom Fletcher, acogió con beneplácito el anuncio de las FDI de la suspensión humanitaria de las actividades militares, destacando que sus equipos sobre el terreno "harán todo lo posible para llegar a la mayor cantidad de personas hambrientas en este lapso de tiempo".

Pero, mientras tanto, siguen las críticas al lanzamiento aéreo de la ayuda, considerado ineficiente y peligroso: según el testimonio de un periodista de Gaza a la BBC, "la mayoría" de los paquetes lanzados en paracaídas hasta ahora terminaron en zonas militares fuera de los límites para los civiles.

Y para muchas organizaciones humanitarias, la última jugada de Israel representa solo una gota en el mar de necesidades humanitarias de los civiles de Gaza.

En esta dirección también van las palabras del ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, según las cuales la pausa táctica es "esencial pero tardía", y no basta "para aliviar las necesidades de aquellos que sufren".

El canciller alemán, Friedrich Merz, en una llamada telefónica con Netanyahu, también instó al primer ministro a "proporcionar ahora a los civiles hambrientos de Gaza la ayuda humanitaria que tanto necesitan". Y, sobre todo, a "hacer todo lo posible para lograr un alto el fuego inmediato".

Con las negociaciones de Doha estancadas después de la retirada de los equipos de Israel y Estados Unidos, el acuerdo para la tregua sigue estando lejos.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo que Washington "debe cambiar de estrategia en Gaza". Y desde Escocia, el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que sobre el futuro de la Franja "no me corresponde a mí decidir, le toca a Israel hacerlo".

La guerra sigue siendo una realidad trágica para millones de gazawi.

"Un convoy de ayuda o algunos lanzamientos aéreos no serán suficientes", dijo a la BBC Rasha Al-Sheikh Khalil, madre de cuatro hijos en Gaza City.

"Necesitamos una solución real, el fin de este infierno, el fin de la guerra". (ANSA).