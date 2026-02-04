Israel: Tregua sangrienta en Gaza, 24 muertos en ataques israelíes

En ese contexto de derramamiento de sangre, por ahora, la frontera entre la Franja y el Sinaí egipcio permanece abierta.

En la noche del martes al miércoles, en el norte del enclave, según la reconstrucción de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), un grupo de terroristas abrió fuego contra soldados de la Brigada Alexandroni, y causó heridas de gravedad a un oficial reservista en el lado israelí de la Línea Amarilla, que divide Gaza entre las zonas controladas por Israel y Hamás.

Por ese motivo, el ejército respondió abriendo fuego con tanques y ataques aéreos.

Según el Ministerio de Salud de Hamás, desde el amanecer, los hospitales de la Franja recibieron un total de 24 cadáveres y 38 heridos.

Entre las víctimas del barrio de Tuffah, en la ciudad de Gaza, los medios palestinos informaron de dos adolescentes de 12 y 16 años, y un bebé de cinco meses en el barrio de Zeitoun.

La Media Luna Roja declaró que, entre los muertos, se encontraba uno de sus trabajadores, Hussein al-Samiri, quien recibió un disparo en Khan Younis.

El portavoz de las FDI dijo que, en respuesta al ataque nocturno, el comandante de la unidad de élite Nukhba de Hamás, quien participó en la masacre del 7 de octubre de 2023 en el Kibutz Nir Oz, donde 47 residentes fueron asesinados y 76 secuestrados y llevados a la Franja, recibió un disparo.

"Se informó que civiles inocentes, incluido un médico, resultaron heridos durante el ataque. Las FDI lamentan cualquier daño que hayan sufrido", declaró el vocero.

El ejército atacó al comandante Bilal Abu Assi, quien, además de liderar el asalto a los kibutzim, presuntamente retuvo como rehenes los cuerpos de varios civiles israelíes secuestrados tras ser asesinados.

Posteriormente, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron que también habían abatido al comandante de la brigada de la Yihad Islámica en el norte de la Franja de Gaza, Ali al-Rizaina, en un ataque en Deir al-Balah, en el centro de Gaza.

El ataque tuvo como objetivo la tienda donde se escondía entre los refugiados.

La hija de Rizaina, R'ada, también murió.

Otros dos niños habían muerto en intentos anteriores del ejército por eliminarlo, de los cuales el comandante de la brigada de la Yihad Islámica escapó milagrosamente.

El miércoles, el portavoz militar publicó un video que muestra a hombres armados utilizando una ambulancia de la Media Luna Roja para trasladar terroristas y armas.

"Esta es una prueba más de la cínica explotación de la población civil que Hamás perpetra regularmente bajo la apariencia de terroristas", declararon las FDI.

En efecto, la segunda fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque avanza lentamente, aborda cuestiones sumamente complejas en las que están trabajando Estados Unidos, los países árabes y musulmanes firmantes.

El punto crucial es el desarme de Hamás, que incluso en los últimos días declaró que nunca aceptó deponer las armas.

Sin embargo, se trata de un paso crucial ya que, según declaraciones no oficiales, ningún país involucrado está dispuesto a permitir que sus hombres entren en el enclave como parte de la fuerza internacional de mantenimiento de la paz mientras Gaza siga militarizada y fuertemente minada. (ANSA).