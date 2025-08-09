Israel: Tres palestinos mueren por disparos de FDI

(V. 'Media, 7 civili uccisi dall'Idf a Gaza...' delle 7:54) (ANSA) - ROMA, 09 AGO - La agencia de noticias palestina WAFA informa que tres civiles más, dos de ellos mientras esperaban ayuda humanitaria, murieron hoy en la Franja de Gaza tras ataques del ejército israelí (FDI).

Fuentes locales informaron que las FDI abrieron fuego contra un grupo de personas cerca de un centro de ayuda al norte de la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, matando a una mujer y a un joven.

Además, una persona murió y otra resultó herida cuando un dron israelí bombardeó un edificio de apartamentos al oeste de Khan Yunis, también en el sur de la Franja de Gaza. (ANSA).