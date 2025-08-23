Israel: Trump, 20 rehenes israelíes siguen con vida

Durante el anuncio de la Copa Mundial de Fútbol en el Despacho Oval, Trump afirmó haber "sacado a mucha gente" de Gaza, atribuyéndose el mérito del acuerdo de alto el fuego negociado por la administración de Joe Biden.

"Así que ahora tienen 20 (rehenes vivos), pero esos 20 probablemente no sean realmente 20 porque un par de ellos probablemente ya no están", añadió, citado por CNN.

Las declaraciones de Trump provocaron inmediatamente la indignación del Foro de Familiares de Víctimas Secuestradas y Personas Desaparecidas, que emitió un comunicado hoy solicitando información actualizada.

"Señor presidente, hay 50 rehenes. Para nosotros, cada uno de ellos representa un mundo entero", declaró el foro en un comunicado.

"Si el ministro (el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron) Dermer, quien solo habla con los estadounidenses pero no habla ni se reúne con las familias de los rehenes, sabe algo diferente, debería informarles primero.

Es nuestro deber sagrado evitar más sacrificios y traer a todos a casa", agregaron.

Dermer es uno de los asesores más cercanos del primer ministro Benjamin Netanyahu, y el foro ha solicitado repetidamente reunirse con él.

Tras las declaraciones de Trump, el coordinador de rehenes de Netanyahu, Gal Hirsh, envió un mensaje a las familias insistiendo en que la información de Israel no había cambiado.

"Según la información que tiene Israel, no hay cambios con respecto a la información que recibieron previamente de nosotros: 20 de los rehenes están vivos. Dos se encuentran en estado crítico, con gran preocupación por sus vidas", se lee en el mensaje de Hirsh, obtenido por CNN. (ANSA).