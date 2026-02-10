Israel: Trump advierte a Netanyahu, ninguna anexión de Cisjordania

Pero incluso antes de aterrizar, se enfrenta a una actitud fría por parte de la administración estadounidense sobre otro tema de la agenda del miércoles en el Despacho Oval: la oposición de la Casa Blanca a la anexión de Cisjordania.

Eso después de que el Gabinete de Seguridad israelí aprobara el domingo un conjunto de normas que permitirían a Tel Aviv extender su control a zonas administradas por la Autoridad Palestina en virtud de los Acuerdos de Oslo de la década de 1990.

La decisión fue criticada primero por la Unión Europea -"un paso más en la dirección equivocada"- y luego por los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Egipto, Turquía, Qatar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Pakistán, que denunciaron la imposición de "una nueva realidad jurídica y administrativa en Cisjordania ocupada, acelerando así los intentos de anexión ilegal y el desplazamiento del pueblo palestino".

La medida podría socavar la Fase II del plan para Gaza, justo antes de la primera reunión del Consejo de Paz el próximo 19 de febrero en Washington. Netanyahu regresará a esta reunión, cada vez más presionado por nuevas revelaciones de los medios israelíes, según las cuales, ya en abril de 2018, había recibido informes de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel que detallaban los planes de combate de Hamás para un ataque coordinado contra bases militares israelíes y comunidades civiles en el sur de Israel.

Mientras tanto, juega sus cartas sobre Teherán en un viaje relámpago, acompañado por una delegación relativamente pequeña, que incluye a su secretario militar, el general Roman Goffman, y el jefe en funciones del Consejo de Seguridad Nacional, Gil Reich.

La reunión, la séptima en Estados Unidos desde que el magnate regresó a la Casa Blanca, se celebrará a puertas cerradas, y no hay previstas ruedas de prensa ni declaraciones a los medios antes ni después.

Con Trump, explicó Netanyahu antes de partir, "trataremos una serie de temas: Gaza, la región, pero, por supuesto, y sobre todo, las negociaciones con Irán".

"Explicaré al presidente estadounidense nuestra postura respecto a los principios de las negociaciones, principios importantes, no solo para Israel, sino para cualquiera que desee la paz y la seguridad en Medio Oriente", aseveró.

"Es necesario incluir en cualquier negociación la limitación de los misiles balísticos y la congelación del apoyo al eje iraní", advirtió Netanyahu ante la reanudación de las negociaciones entre Washington y Teherán tras la primera ronda en Omán.

Irán instó a Estados Unidos a resistir las "influencias destructivas" que podrían frustrar la reanudación de las conversaciones entre ambos países, acusando a Israel de actuar como "saboteador".

La República Islámica pretende discutir únicamente su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones, mientras que Estados Unidos exige un acuerdo más amplio, que incluya la limitación de la capacidad de misiles balísticos del país y el fin de su apoyo a grupos armados hostiles a Israel, como los rebeldes hutíes en Yemen, Hamás y el movimiento islamista libanés Hezbolá.

Interrogado sobre la posibilidad de que Estados Unidos permita a Irán enriquecer su uranio en cantidades limitadas, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, fue claro: "Creo que el presidente Trump tomará la decisión final sobre dónde trazar los límites en las negociaciones". (ANSA).