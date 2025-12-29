Israel: Trump con Netanyahu advierte a Hamás que se desarme

En su quinto encuentro desde que el magnate regresó a la Casa Blanca —esta vez en el resort de Mar-a-Lago, convertido en las últimas 48 horas en el epicentro de la diplomacia mundial—, ambos líderes abordaron los temas más sensibles de Medio Oriente, desde la segunda fase del plan de paz para Gaza hasta Irán.

El comandante en jefe advirtió a Hamas que "si no se desarma en poco tiempo, pagará un precio alto".

Trump está ansioso por poner en marcha la fase dos en Gaza tras el frágil alto el fuego que él mismo cerró en octubre. Una tregua sometida a fuerte presión por las continuas operaciones israelíes en el enclave que, según el Ministerio de Salud palestino, dejaron más de 400 muertos en pocos meses.

La reconstrucción de la Franja, subrayó, comenzará "muy pronto, lo antes posible, pero debe haber un desarme de Hamas".

Poco antes de la reunión de Florida, el portavoz del ala militar de la milicia palestina reiteraba que no renunciarán a las armas "mientras continúe la ocupación, aunque haya que luchar con las manos desnudas".

Netanyahu, por su parte, sigue mostrándose reticente a un nuevo retiro de Gaza. El primer ministro israelí exige que Hamas entregue los restos del último rehén, Ran Gvili, antes de avanzar a las etapas siguientes.

Israel tampoco ha reabierto el paso de Rafah entre Gaza y Egipto —otra de las condiciones incluidas en el plan estadounidense— y sostiene que lo hará solo después de la restitución del cuerpo del sargento mayor, cuya familia acompañó al premier a Mar-a-Lago.

Trump se mostró convencido de que Israel "respetó" el plan para Gaza. "No me preocupa nada de lo que está haciendo Israel", afirmó. "Me preocupa lo que están haciendo, o no están haciendo, los demás".

El presidente estadounidense elogió además al premier, al que calificó como "un héroe de guerra", y se dijo seguro de que recibirá un indulto presidencial en el proceso por corrupción que enfrenta. Poco después, el presidente israelí, Isaac Herzog, dijo no haber mantenido ninguna conversación con Trump sobre un eventual perdón a Netanyahu.

El primer ministro israelí devolvió los elogios al anunciar que el próximo año, durante el Día de la Independencia de su país, le otorgará a Trump el Premio Israel "por su extraordinaria contribución a Israel y al pueblo judío".

El único desacuerdo, al menos de cara al público, entre ambos líderes tiene que ver con las acciones de los colonos israelíes en Cisjordania. "Netanyahu y yo no coincidimos al ciento por ciento, pero llegaremos a una solución", dijo Trump.

"Él hará lo correcto", añadió, señalando al premier israelí.

El futuro de la Franja, sin embargo, es solo uno de los "cinco temas" sobre la mesa, según precisó el propio comandante en jefe. No es un secreto que Netanyahu busca una política más agresiva de Trump hacia Irán o, al menos, su aval para actuar con mayor libertad frente a Teherán.

El presidente estadounidense amenazó con lanzar otro ataque si Irán intenta reconstruir su programa de misiles balísticos o retomar el desarrollo nuclear. "Si eso ocurre, tendremos que intervenir para detenerlos", advirtió. "Los frenaremos. Los destruiremos por completo", insistió, al tiempo que instó a Teherán a alcanzar un acuerdo con Estados Unidos.

También estuvo en agenda Siria. Netanyahu no vio con buenos ojos la apertura de Washington hacia el presidente sirio Ahmed al-Sharaa. "Espero que Israel se lleve bien con Siria; el presidente es duro, pero está haciendo un gran trabajo", expresó Trump.

Por último, se abordó el Líbano, donde el mandatario estadounidense apuesta por la vía diplomática, mientras Israel duda de la capacidad de Beirut para contener a Hezbollah sin una nueva campaña militar. (ANSA).