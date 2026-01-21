Israel: Trump: "creemos saber dónde está el cuerpo del último rehén israelí"

Lo afirmó durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, según destacó el diario Times of Israel.

"Todavía tienen a uno y creemos saber dónde se encuentra. Es increíble: parecía que nunca nos íbamos a acercar, ahora casi lo han logrado", dijo Trump en referencia a los restos de Gvili.

Tras las declaraciones del mandatario estadounidense, los padres del rehén, Itzik y Talik Gvili, pidieron a Estados Unidos e Israel que ejerzan "todas las presiones posibles" para lograr que Hamas les devuelva el cuerpo de su hijo.

"La declaración del presidente Trump confirma lo que venimos diciendo desde hace tres meses: Hamas sabe exactamente dónde se encuentra nuestro hijo y ha violado de manera consciente y deliberada el marco del presidente Trump y el acuerdo para la restitución de todos los rehenes", afirmaron en un comunicado difundido por el Foro de Familias de Rehenes.

Según los padres, "la responsabilidad ahora recae sobre el gobierno de Israel y la administración estadounidense de ejercer toda su autoridad para garantizar que Hamas cumpla con sus obligaciones previstas en el acuerdo, o que se impongan duras sanciones al grupo".

En tanto, un portavoz de Hamas declaró a Al Jazeera que el movimiento palestino "ha transmitido todo lo que sabe" sobre el cuerpo de Gvili y que está trabajando para localizarlo. (ANSA).