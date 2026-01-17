Israel: Trump invita a Erdogan al Consejo para la Paz en Gaza

El anuncio se produce un día después de que Ankara confirmara que el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, integrará el consejo ejecutivo del organismo, creado con el objetivo de impulsar una salida política al conflicto en la Franja de Gaza.

Según fuentes turcas, la participación de Erdogan en el Consejo apunta a reforzar el papel de Turquía como actor regional clave en los esfuerzos diplomáticos vinculados al conflicto palestino-israelí, en un contexto de intensas negociaciones y presiones internacionales para alcanzar un alto el fuego duradero.

Turquía ha mantenido históricamente una postura crítica hacia las operaciones militares israelíes en Gaza y, al mismo tiempo, ha buscado posicionarse como mediador regional, manteniendo canales de diálogo abiertos tanto con actores palestinos como con Israel y Estados Unidos.

En los últimos meses, Ankara incrementó su actividad diplomática y humanitaria vinculada a la crisis en el enclave palestino.

La iniciativa impulsada por Trump se inscribe en un escenario de reconfiguración de los esfuerzos internacionales para estabilizar la región tras meses de violencia, con Estados Unidos buscando sumar a líderes regionales al diseño de un eventual marco político para la posguerra en Gaza.

La eventual incorporación de Erdogan al Consejo para la Paz se produce también en un contexto de fuerte proyección internacional del mandatario turco, que busca reforzar su liderazgo regional y su perfil como interlocutor válido en los principales conflictos de Medio Oriente.

La cuestión de Gaza ocupa un lugar central en el discurso político de Erdogan, tanto en el plano externo como interno, donde ha endurecido su retórica contra Israel y se ha mostrado como uno de los principales defensores de la causa palestina.

En el plano doméstico, el involucramiento de Turquía en iniciativas diplomáticas sobre Gaza es leído además como una herramienta para consolidar el respaldo político del presidente y reafirmar el papel de Ankara como potencia regional independiente, con capacidad de influir en los equilibrios entre Estados Unidos, el mundo árabe y otros actores internacionales clave. (ANSA).