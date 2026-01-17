Israel: Trump nombra a Blair y Rubio miembros de la Junta de Paz para Gaza

Además, la llamada "Junta Ejecutiva fundadora" incluye al enviado de política exterior de Trump, Steve Witkoff, al asesor adjunto de seguridad nacional Robert Gabriel y al yerno de Trump, Jared Kushner, así como al empresario multimillonario Marc Rowan y al director del Banco Mundial, Ajay Banga.

"Cada miembro del Consejo Ejecutivo supervisará una cartera definida, crucial para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza, que incluye, entre otras cosas, el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital", afirmó un comunicado de la Casa Blanca.

También especificó que S.E. Nickolay Mladenov, exenviado de Paz de la ONU para Medio Oriente (2015-2020) y exministro de Asuntos Exteriores de Bulgaria, actuará como Alto Representante para Gaza y servirá de enlace sobre el terreno entre la Junta de Paz y el comité técnico palestino, compuesto por 15 miembros.

Estados Unidos mantiene su pleno compromiso de apoyar este marco de transición, trabajando en estrecha colaboración con Israel, las principales naciones árabes y la comunidad internacional para lograr los objetivos del Plan Global.

El presidente estadounidense instó a todas las partes a cooperar plenamente con la Junta de Paz y la Fuerza Internacional de Estabilización para garantizar la rápida y exitosa implementación del Plan Global, subrayó el comunicado, el cual añadió que se anunciarán nuevos nombramientos en las próximas semanas. (ANSA).