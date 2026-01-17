LA NACION

Israel: Trump nombra a Blair y Rubio miembros de la Junta de Paz para Gaza

También estará el yerno de Trump, Jared Kushner, y el enviado Steve Witkoff

Además, la llamada "Junta Ejecutiva fundadora" incluye al enviado de política exterior de Trump, Steve Witkoff, al asesor adjunto de seguridad nacional Robert Gabriel y al yerno de Trump, Jared Kushner, así como al empresario multimillonario Marc Rowan y al director del Banco Mundial, Ajay Banga.

"Cada miembro del Consejo Ejecutivo supervisará una cartera definida, crucial para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza, que incluye, entre otras cosas, el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital", afirmó un comunicado de la Casa Blanca.

También especificó que S.E. Nickolay Mladenov, exenviado de Paz de la ONU para Medio Oriente (2015-2020) y exministro de Asuntos Exteriores de Bulgaria, actuará como Alto Representante para Gaza y servirá de enlace sobre el terreno entre la Junta de Paz y el comité técnico palestino, compuesto por 15 miembros.

Estados Unidos mantiene su pleno compromiso de apoyar este marco de transición, trabajando en estrecha colaboración con Israel, las principales naciones árabes y la comunidad internacional para lograr los objetivos del Plan Global.

El presidente estadounidense instó a todas las partes a cooperar plenamente con la Junta de Paz y la Fuerza Internacional de Estabilización para garantizar la rápida y exitosa implementación del Plan Global, subrayó el comunicado, el cual añadió que se anunciarán nuevos nombramientos en las próximas semanas. (ANSA).

ANSA
