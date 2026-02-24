Israel: TV, 12 cazas F-22 de EEUU aterrizados en una base militar en Israel

Así lo informó el noticiero de la televisión pública israelí Kan.

Se trata de los cazas más avanzados del mundo —solo EE. UU. los tiene en su arsenal— y son capaces de penetrar en territorio enemigo y neutralizar sistemas de defensa aérea y radares.

Es posible que la decisión estadounidense de desplegar el escuadrón F-22 en Israel —comentó Kan— derive de la disposición de Israel para enfrentar ataques con misiles, tras la experiencia de la guerra de 12 días con Irán en junio.

Como parte de las lecciones aprendidas en esa ocasión, Israel ha regulado la definición de "economía esencial en tiempos de emergencia", que entrará en vigor en caso de que el Estado imponga una restricción significativa para acudir al trabajo.

Según las definiciones, el sector de alta tecnología, que se ocupa de la provisión de servicios de comunicación, programación, información y comunicación, así como de infraestructura y laboratorios en los sectores de ciberseguridad, tecnología médica y energía, será considerado una economía esencial en tiempos de emergencia, debido a su significativo valor económico (ANSA).