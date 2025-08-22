Israel: Ultimátum israelí, "arrasaremos suelo de Gaza City"

Palabras del ministro de Defensa, Israel Katz, en una jornada incluso caracterizada por los bombardeos que, según fuentes sanitarias de la Franja, provocaron decenas de víctimas, y con nuevos llamados del ejército a los residentes a evacuarse hacia el sur, mientras que la ONU denunció, por primera vez, la emergencia por hambre, entre las protestas de Benjamin Netanyahu.

La operación terrestre en la ciudad de Gaza, aprobada por el Gabinete de Seguridad, avanza de acuerdo con lo previsto y se expande, declaró el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están estacionadas en las afueras, pero se espera que la entrada al corazón de la ciudad, según el Canal 12 de la televisión israelí, comience a mediados de septiembre, unas dos semanas después de que los reservistas recientemente llamados a filas se incorporen al servicio.

Al mismo tiempo, los residentes, cerca de un millón, serán llamados a retirarse, a partir del domingo. El objetivo del gobierno de Netanyahu es acorralar a Hamás expulsándolo de su principal centro de poder. En este contexto, la oferta de la facción palestina de liberar a los rehenes en dos etapas, propuesta por los mediadores árabes con la aprobación de Hamás, parece haber sido rechazada de plano por el primer ministro, quien, en cambio, ordenó el inicio inmediato de las negociaciones para la liberación de todos los secuestrados: los aproximadamente 20 que siguen vivos y los 30 cadáveres de los fallecidos.

Más que una negociación, la de Israel parece un "aut aut" (ultimátum). "Mientras no acepten las condiciones de Israel, Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en Rafah o Beit Hanún", advirtió el ministro Katz en redes sociales. Citó inequívocamente dos ciudades de la Franja, prácticamente arrasadas durante los casi dos años de conflicto.

En el terreno, el principal centro urbano de Gaza continuó siendo blanco de ataques aéreos, y una escuela que albergaba a personas desplazadas en el suburbio de Sheikh Radwan fue impactada, lo que causó al menos 12 muertes, según fuentes médicas interceptadas por la emisora catarí Al Jazeera.

En total, al menos 52 personas murieron en la última jornada de la guerra, incluidos cuatro niños y una mujer, presuntamente alcanzados por un dron en una tienda de campaña improvisada en Khan Younis. Las FDI informaron haber atacado un lanzamortero utilizado por Hamás para agredir un campamento militar.

En el norte de la Franja, el ejército lanzó panfletos sobre el campamento de refugiados de Jabalia, instando a los residentes aún no evacuados a que se dirigieran al sur.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el plan de Israel tendrá consecuencias desastrosas para los 2,4 millones de residentes que ya sufren los bombardeos y la falta de alimentos, refugio y atención médica.

La renovada ofensiva contra Gaza alimenta además la protesta de los familiares de los rehenes.

Tras la huelga general del domingo pasado contra el gobierno que, según los organizadores, convocó a 2,5 millones de personas a las calles, los manifestantes bloquearon una carretera cerca de Tel Aviv en las últimas horas, mientras que las familias de los prisioneros se congregaron frente a la residencia del primer ministro en Jerusalén, instalando una "mesa de Shabat".

Y se anunció una nueva jornada de protestas a nivel nacional para el próximo martes. Se urge a Netanyahu a no "torpedear en modo premeditado" la oferta de tregua de Egipto y Qatar. De no hacerlo, se impondría una "sentencia de muerte para los rehenes vivos y una condena de desaparición para los fallecidos".

(ANSA).