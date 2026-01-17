Israel: una bebé de 27 días muere de frío en la Franja de Gaza
Ocho niños murieron desde el comienzo del invierno
Fuentes médicas que indicaron que la bebé, Aisha Ayesh al-Agha, falleció en Khan Younis a causa del intenso frío.
El número de niños que murieron en la Franja de Gaza debido al frío extremo desde el inicio de la temporada ha ascendido a ocho, debido a la grave escasez de ayuda humanitaria y suministros de calefacción, destacó Wafa.
También fuentes médicas afirmaron que el incidente pone de manifiesto la gravedad de la situación humanitaria en la Franja, especialmente para los niños y niñas (foto) y las personas desplazadas que viven en tiendas de campaña precarias y mal equipadas para resistir el frío.
Los habitantes de la Franja de Gaza sufren la falta de vivienda y de atención médica, así como de materiales de calefacción debido a la escasez de combustible, en un clima tormentoso, frío y lluvioso. (ANSA).