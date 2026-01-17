Israel: una bebé de 27 días muere de frío en la Franja de Gaza

Fuentes médicas que indicaron que la bebé, Aisha Ayesh al-Agha, falleció en Khan Younis a causa del intenso frío.

El número de niños que murieron en la Franja de Gaza debido al frío extremo desde el inicio de la temporada ha ascendido a ocho, debido a la grave escasez de ayuda humanitaria y suministros de calefacción, destacó Wafa.

También fuentes médicas afirmaron que el incidente pone de manifiesto la gravedad de la situación humanitaria en la Franja, especialmente para los niños y niñas (foto) y las personas desplazadas que viven en tiendas de campaña precarias y mal equipadas para resistir el frío.

Los habitantes de la Franja de Gaza sufren la falta de vivienda y de atención médica, así como de materiales de calefacción debido a la escasez de combustible, en un clima tormentoso, frío y lluvioso. (ANSA).