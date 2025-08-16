Israel: Una joven llegó desnutrida de Gaza y murió en Pisa

Se trata de Marah Abu Zuhri, quien había llegado en estado de desnutrición severa.

La joven había aterrizado durante la madrugada del 14 de agosto en un C130J de la Fuerza Aérea Italiana, procedente de Eilat, junto con otros pacientes palestinos y sus familias.

Trasladada al Hospital Cisanello, ingresó de urgencia, pero su estado se tornó inmediatamente crítico.

El Hospital Universitario de Pisa (AOUP) expresó sus "más profundas condolencias" por la muerte de la joven palestina, "hospitalizada en la unidad de Hematología.

La joven había llegado a Italia desde la Franja de Gaza, acompañada de su madre, en el marco de una operación humanitaria, con un cuadro clínico muy comprometido y un estado de profundo deterioro orgánico".

Ayer, "tras realizar las pruebas iniciales necesarias e iniciar la terapia de apoyo, se produjo una crisis respiratoria repentina y un paro cardíaco posterior, que, lamentablemente, provocó el fallecimiento de la joven".

El hospital informó del trágico suceso a la prefectura, que activó de inmediato los procedimientos necesarios para el posterior cumplimiento de sus responsabilidades. (ANSA).