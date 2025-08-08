Israel: Una pulseada que duró diez horas

Todo a pesar de las reservas del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las protestas de la oposición interna, la ira desesperada de las familias de los rehenes aún retenidos por Hamás y las quejas, más o menos creíbles, de los gobiernos europeos.

Y con el consuelo del silencio del único socio verdaderamente vital, los Estados Unidos de Donald Trump.

Así se desarrolló la fatídica noche del gabinete de guerra israelí, convocado por el primer ministro para planificar el futuro de la devastadora campaña militar que se desarrolla desde hace más de 20 meses en territorio palestino, origen del sangriento ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El resultado fue esbozado tanto por información oficial como por filtraciones en directo de medios nacionales e internacionales, entre ellos el Canal 12 de Israel.

Estas filtraciones relataron el acalorado intercambio entre el Jefe de Estado Mayor, el general Eyal Zamir, y varios ministros; el primero decidido a dejar constancia de sus objeciones para futuras consultas, mientras que los demás lo llamaron al orden.

Esto culminó en una conclusión favorable a los halcones, firmada por Netanyahu con la única "concesión" al mundo de descartar, al menos por ahora, el deseo de anexar la Franja.

"No hay respuesta humanitaria para el millón de personas que trasladaremos en Gaza. Todo será extremadamente complejo.

Propongo eliminar el retorno de los rehenes de los objetivos de la guerra", se dice que exclamó el general Zamir en un momento dado.

Fue una forma de desligarse de la responsabilidad por lo que les espera a los prisioneros supervivientes enterrados en los túneles de Hamás debido al nuevo plan gubernamental, palabras que desataron la ira de los ministros Ben Gvir y Smotrich, voceros de la derecha ultrarreligiosa-nacionalista en el gobierno.

También indignaron a su colega Zeev Elkin, ministro de Asuntos de Jerusalén, representante de una rama más pragmática de la coalición, el partido encabezado por el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar.

"Todos estamos preocupados por los rehenes, pero también por los soldados y combatientes que exigen la victoria. Hay constantes informes del ejército. Dejen de hablar con los medios, están subordinados al poder político: aprendan de la policía a obedecer", dijo Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional.

"Debemos hablar de victoria. Si optamos por un acuerdo temporal, es una derrota.

Debemos exigirle a Hamás que pague por lo que ha hecho", añadió Smotrich, su colega de Finanzas.

Mientras tanto, fuera de los círculos de poder, la oposición intentó actuar como pudo: cientos de manifestantes se congregaron en Jerusalén frente a la sede del gobierno coreando consignas contra Netanyahu y miles se congregaron en Tel Aviv, una ciudad más laica.

Líderes centristas como el exgeneral Yair Golan y el exprimer ministro Yair Lapid, advirtieron que "la decisión tomada en las últimas horas es un desastre que conducirá a muchos otros desastres: la muerte de rehenes, la muerte de numerosos soldados, lo que costará a los contribuyentes decenas de miles de millones y desencadenará un colapso político".

"El gobierno, protestó el Foro de Familiares de Rehenes, ha condenado a muerte a los rehenes vivos y a la desaparición de los caídos". (ANSA).