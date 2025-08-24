Israel: Unas 10.000 personas protestan en Copenhague por Gaza

Unas 100 organizaciones, entre ellas Oxfam, Greenpeace y Amnistía Internacional, participaron en la marcha, además de sindicatos, partidos políticos, colectivos de artistas y activistas, entre ellos la joven Greta Thunberg.

La policía no proporcionó una estimación del número de manifestantes.

Entre los manifestantes, muchas familias con niños pequeños, banderas y pancartas que dicen "Alto a la venta de armas", "Liberen a Palestina" y "Dinamarca dice no al genocidio".

Tradicionalmente partidario de Israel, Dinamarca declaró que quiere usar su actual presidencia de la Unión Europea para aumentar la presión sobre el gobierno israelí para poner fin a la guerra en Gaza, que el primer ministro, Mette Frederiksen, definió recientemente como "demasiado lejos".

Pero Dinamarca declaró que no tiene intención de reconocer un estado palestino en un futuro próximo.

"Los que están en el poder no están deteniendo el genocidio, por lo que es aún más importante salir a protestar y demostrar a todos los líderes que no estamos de acuerdo", dijo una manifestante a la prensa. (ANSA).