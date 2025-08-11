Israel: Unicef, 12.000 niños desnutridos en Gaza

La cifra de julio es la "cifra mensual más alta jamás registrada". La comparación con tan solo unos meses atrás es impactante.

En febrero, explica Unicef, "2000 niños sufrían desnutrición aguda en Gaza. Para junio, esa cifra se había triplicado. Ahora casi se ha duplicado".

Esto demuestra, para el Fondo, que la desnutrición "se está acelerando rápidamente, poniendo en grave riesgo las vidas de los jóvenes. El ritmo de este deterioro es alarmante".

El gobierno israelí ha negado la existencia de una crisis alimentaria en la Franja y ha acusado a los medios de comunicación de dar crédito a noticias falsas orquestadas por Hamás.

Sin embargo, Unicef no deja lugar a dudas sobre la interpretación de sus datos, especificando que los 12.000 casos de julio son "de desnutrición aguda, no de desnutrición severa, siendo esta última la forma más grave de la primera y a menudo asociada con un alto riesgo de complicaciones y mortalidad".

Unicef lleva meses dando la voz de alarma. En junio, Edouard Beigbeder, Director Regional de Unicef para Oriente Medio y el Norte de África, habló explícitamente de una crisis nutricional descontrolada, con 16.736 niños hospitalizados para recibir tratamiento por desnutrición entre enero y mayo. Un promedio de 112 al día.

Hace unos días, el Director Ejecutivo Adjunto de Unicef, Ted Chaiban, tras una misión a Israel, Gaza y Cisjordania, publicó datos desalentadores. En Gaza, afirmó, más de 18.000 niños han muerto desde el inicio de las hostilidades.

Es como si una clase entera desapareciera cada día. (ANSA).