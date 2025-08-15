Israel: Unidad de ejército con misión de difamar a periodistas en Gaza
Acusan de ser "combatientes encubiertos de Hamás"
- 1 minuto de lectura'
La "célula de legitimación" se estableció presuntamente tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 para recopilar información que pudiera reforzar la imagen de Israel y obtener el apoyo diplomático y militar de aliados clave, según el informe, que cita tres fuentes de inteligencia. Según el informe, en al menos un caso, la unidad tergiversó la información para etiquetar falsamente a un periodista como militante, una designación que, en la práctica, constituye una sentencia de muerte en Gaza. La etiqueta se invirtió antes del ataque, según una de las fuentes.
A principios de esta semana, un ataque israelí mató al periodista de Al Jazeera Anas al-Sharif y a tres colegas tras afirmar que Sharif era un comandante de Hamás.
Los asesinatos centraron la atención mundial en los graves peligros que enfrentan los periodistas palestinos en Gaza y en los intentos de Israel de manipular la cobertura mediática de la guerra.
Se ha prohibido la entrada a Gaza a los periodistas extranjeros, salvo algunos viajes cortos y estrictamente controlados con el ejército israelí, que impone restricciones, incluida la prohibición de hablar con palestinos. (ANSA).
