LA NACION

Israel: Unidad de ejército con misión de difamar a periodistas en Gaza

Acusan de ser "combatientes encubiertos de Hamás"

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Israel: Unidad de ejército con misión de difamar a periodistas en Gaza
Israel: Unidad de ejército con misión de difamar a periodistas en Gaza

La "célula de legitimación" se estableció presuntamente tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 para recopilar información que pudiera reforzar la imagen de Israel y obtener el apoyo diplomático y militar de aliados clave, según el informe, que cita tres fuentes de inteligencia. Según el informe, en al menos un caso, la unidad tergiversó la información para etiquetar falsamente a un periodista como militante, una designación que, en la práctica, constituye una sentencia de muerte en Gaza. La etiqueta se invirtió antes del ataque, según una de las fuentes.

A principios de esta semana, un ataque israelí mató al periodista de Al Jazeera Anas al-Sharif y a tres colegas tras afirmar que Sharif era un comandante de Hamás.

Los asesinatos centraron la atención mundial en los graves peligros que enfrentan los periodistas palestinos en Gaza y en los intentos de Israel de manipular la cobertura mediática de la guerra.

Se ha prohibido la entrada a Gaza a los periodistas extranjeros, salvo algunos viajes cortos y estrictamente controlados con el ejército israelí, que impone restricciones, incluida la prohibición de hablar con palestinos. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Malestar en los bancos por la orden del Gobierno que los obliga a mantener dinero inmovilizado
    1

    Malestar en los bancos por la orden del Gobierno que los obliga a mantener dinero inmovilizado

  2. Una actriz se suma a los nombres en danza y confirman a Santilli
    2

    Una actriz se suma a los nombres en danza y confirman a Diego Santilli

  3. Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión
    3

    Julieta Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Claudio Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión

  4. Se conoció el elenco de Avengers: Doomsday, pero una incorporación podría sorprender a todos
    4

    Se conoció el elenco de Avengers: Doomsday, pero una incorporación podría sorprender a todos

Cargando banners ...