Israel va por delante de lo previsto con sus objetivos en Irán, según su embajador en Francia

PARÍS, 10 mar (Reuters) -

Israel va por delante de lo previsto en el cumplimiento de sus objetivos bélicos en Irán, según dijo el martes su embajador en Francia, quien añadió que la operación tiene como objetivo debilitar a las autoridades iraníes para frenar los ataques más allá de sus fronteras y permitir que su pueblo decida su propio futuro.

"Cuando al comienzo de esta guerra nos preguntaron sobre su duración, dijimos que duraría unas pocas semanas. Eso no ha cambiado", dijo Joshua Zarka a la televisión francesa BFM TV. "Estamos adelantándonos al calendario previsto para alcanzar nuestros objetivos bélicos".

Zarka, antiguo diplomático jefe de Israel en Irán, dijo que los objetivos van más allá de poner fin al programa nuclear iraní. Entre ellos se incluyen debilitar al Gobierno hasta el punto de que su población pueda "tomar las riendas de su propio destino" y garantizar que Teherán ya no pueda lanzar ataques más allá de sus fronteras.

Cuando se le preguntó sobre el nombramiento de Mojtabá Jameneí como nuevo líder supremo, Zarka dijo que, si sigue de su padre, Alí Jameneí, "también estaría en la lista de los que deben ser eliminados".

Israel ha lanzado simultáneamente importantes operaciones contra Hezbolá, respaldado por Irán, después de que este atacara territorio israelí. El Gobierno libanés ha dicho que quiere mantener conversaciones directas con Israel para detener los combates, pero Zarka argumentó que Beirut no está desarmando a Hezbolá.

"En este momento, no tengo conocimiento de ninguna decisión de entablar negociaciones para poner fin a esta guerra", dijo. "Lo que la acabaría sería el desarme de Hezbolá, y esa es una decisión que debe tomar el Gobierno libanés". (Información de John Irish; edición de Gianluca Lo Nostro/Sudip Kar-Gupta; editado en español por Patrycja Dobrowolska)