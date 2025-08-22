Israel: Veto de Israel al alcalde de Barcelona

Viejos rencores subyacen a la decisión, que Collboni calificó de "acto hostil". Se remontan a mayo pasado, cuando Barcelona decidió suspender las relaciones institucionales y su hermanamiento con Tel Aviv en protesta por la masacre en Gaza.

Ya en 2023, la entonces alcaldesa Ada Colau (Podemos) había roto relaciones con Israel por "la intolerable situación de apartheid en Gaza". Sin embargo, estas relaciones se reconciliaron tras el ataque de Hamás del 7 de octubre.

La visita de la delegación, enviada a Ramalá y Belén, se suponía que tendría lugar en un momento de tensión tras el anuncio de un nuevo asentamiento en Cisjordania y en concomitancia también con el lanzamiento de una nueva expedición de la Flotilla de la Libertad a Gaza para romper el bloqueo naval israelí a la ayuda humanitaria, que partirá de Barcelona el 31 de agosto.

En la agenda de Collboni se celebraron varias reuniones cruciales, incluyendo una con el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mohamed Mustafa, una visita a Yad Vashem y un homenaje a las tumbas de Rabin y Arafat, que subrayaron la búsqueda del diálogo.

En cambio, el alcalde denunció que "el gobierno israelí pretende aislar al pueblo palestino y ocultar al mundo las violaciones de sus derechos" y este veto constituye "un atentado contra la libertad y la diplomacia entre ciudades".

El nuevo caso enrarece el clima ya en tensión entre el Estado judío y España, luego del reconocimiento de Palestina por parte de Madrid en mayo de 2024. Por su parte, el premier socialista se hizo promotor de una iniciativa euro-árabe para la implementación de la solución de dos Estados, pidiendo "la inmediata suspensión" del acuerdo de asociación UE-Israel para frenar "la situación catastrófica de genocidio en Gaza".

Iniciativa que le valió la acusación del gobierno de Netanyahu de capitanear "una cruzada anti-Israel". (ANSA).