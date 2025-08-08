Israel: Vía libre a la ocupación, se parte de Gaza City

Tras días de intenso debate en Israel, la nueva fase del conflicto ha sido aprobada a pesar de las críticas de los militares y, especialmente, de las familias de los rehenes, quienes creen que con esta medida, el destino de sus seres queridos quedará definitivamente "abandonado a los monstruos de Hamás" y, por lo tanto, a la muerte.

Los principios clave de la nueva ofensiva se detallaron en un comunicado de la oficina del primer ministro: el desmantelamiento del arsenal de Hamás, la devolución de todos los rehenes, la desmilitarización de la Franja, la supervisión israelí de la seguridad y, por último, pero no menos importante, el establecimiento de una administración civil alternativa, que no esté confiada a Hamás ni a la Autoridad Nacional Palestina.

Este objetivo, según los analistas, no podrá alcanzarse antes de cinco meses. Un alto funcionario de Tel Aviv aclaró entonces que "la operación que prepararán las FDI se centra únicamente en la ciudad de Gaza: el objetivo es evacuar a todos los residentes de la ciudad a los campos de refugiados centrales y otras zonas para el 7 de octubre de 2025", una fecha simbólica porque marcará exactamente dos años desde las masacres de Hamás y el inicio del conflicto.

En la ciudad de Gaza, "se impondrá un asedio a los terroristas que permanezcan en la zona y, mientras tanto, el ejército maniobrará dentro de la ciudad". Se estima que se desplegarán al menos 60.000 soldados.

Esta mañana, temprano, el Jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, general Eyal Zamir, se reunió con altos oficiales del Comando Sur. Zamir afirmó que, "en los próximos días", se perfeccionará la planificación de las operaciones "con el objetivo de crear las condiciones para el regreso de los rehenes y el colapso del régimen de Hamás".

La declaración sonó como una especie de realineamiento con el gobierno: durante la noche, el alto oficial militar, al expresar su oposición a la operación durante la reunión de gabinete con el primer ministro, enfatizó que "no hay respuesta humanitaria para el millón de personas que trasladaremos a Gaza; todo será extremadamente complejo. Propongo eliminar el retorno de los rehenes de los objetivos de la guerra".

Sin embargo, esta impactante propuesta contradice los análisis militares y de inteligencia, todos los cuales están convencidos de que una incursión militar de esta escala planteará graves riesgos, especialmente para los rehenes que aún siguen vivos en manos de Hamás.

Y los radicales pro iraníes se apresuraron a señalar el problema: "Expandir la agresión significa sacrificarlos", advirtieron, calificando la decisión de Israel de tomar el control de la ciudad de Gaza de "crimen de guerra".

“La ocupación de Gaza es una aventura que será costosa y no será un paseo; no habrá rendición”, decía la declaración de Hamás.

Nuevos tambores de guerra resuenan en una Franja que no conoce la paz, con más de 70 muertos en las últimas 24 horas, incluyendo algunos desplazados en busca de alimento. Muchos se muestran incrédulos: “Aquí no queda nada que ocupar”.

Mientras tanto, en Tel Aviv, las familias de los rehenes preparan nuevas manifestaciones: “El gobierno ha condenado a muerte a los rehenes vivos y a los caídos a desaparecer”, vociferó el Foro que los representa. El plan “ignora el claro deseo de la mayoría de la opinión pública israelí”.

Una medida “insensata” que acerca a Israel a un “desastre colosal para los rehenes y los combatientes” del ejército. Para ellos, sin embargo, no todo está perdido: el pueblo israelí “puede y debe detener esta peligrosa deriva y poner fin a una guerra inútil”. (ANSA).