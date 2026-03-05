Israel vuelve a atacar Beirut y sus tropas avanzan en el sur de Líbano

Israel lanzó nuevos bombardeos contra Líbano por cuarto día consecutivo este jueves, mientras su ejército avanzaba en varias localidades fronterizas del sur de ese país que se ha visto arrastrado a la guerra en Oriente Medio.

Líbano se vio envuelto en el conflicto el lunes tras un primer ataque del movimiento proiraní Hezbolá contra Israel. El grupo armado afirma querer "vengar" la muerte del ayatolá Ali Jamenei, quien falleció tras el inicio el sábado de la ofensiva israeloestadounidense en Irán que desató la guerra.

Imágenes de la AFP mostraron el jueves por la mañana una columna de humo elevándose sobre Beirut tras un ataque contra el sur de la capital libanesa, bastión de Hezbolá.

El ejército israelí aseguró en la plataforma Telegram que había "comenzado a atacar la infraestructura de Hezbolá en Beirut".

Las autoridades libanesas anunciaron además tres nuevas muertes en ataques israelíes que tuvieron como objetivo dos automóviles en la autopista que conduce al aeropuerto de Beirut.

Anteriormente, habían informado de 72 muertos y más de 83.000 desplazados desde el inicio de los ataques el lunes.

El ejército israelí había pedido a los habitantes que abandonaran el barrio, al advertirles de que se disponía a atacar objetivos que, dijo, estaban relacionados con Hezbolá.

- Enfrentamientos "directos" -

Las hostilidades entre Israel y Hezbolá se intensificaron el miércoles.

El ejército israelí anunció ese día por la noche que había atacado numerosas posiciones de Hezbolá al sur del río Litani, región de la que había instado a los habitantes a huir a primera hora de la tarde.

Hezbolá se enfrentará a la "agresión israeloestadounidense" y no se rendirá, aseguró su líder, Naim Qassem, en un discurso difundido por el canal de su partido, el primero desde el inicio la ofensiva de Washington e Israel contra Irán.

Hezbolá reivindicó el miércoles al menos 23 ataques contra Israel, uno de ellos con drones contra las industrias aeroespaciales israelíes en el centro del país, apuntando por primera vez a una región tan alejada de la frontera.

También afirmó haber atacado con un "misil de precisión" una base militar en el norte del país.

En el sur de Líbano, Hezbolá informó por primera vez de enfrentamientos "directos" con soldados israelíes que entraron en la aldea de Khiam, a 6 kilómetros de la frontera con Israel.

El ejército "llevó a cabo una nueva oleada de ataques y desmanteló infraestructuras terroristas de Hezbolá en todo el Líbano", según un comunicado militar.

Según los términos de una tregua firmada en noviembre de 2024, solo los cascos azules de la ONU y el ejército libanés están autorizados a portar armas al sur del río Litani.

Se suponía que Israel debía retirar todas sus fuerzas, pero mantuvo tropas en zonas que considera estratégicas y llevó a cabo bombardeos regulares por la negativa de Hezbolá a deponer las armas.