Israel: Witkoff y Kushner llegaron a Israel para reunirse con Netanyahu

Durante su visita, se espera que ambos soliciten al primer ministro la reapertura del cruce de Rafah antes del regreso de Ran Gueili, el último secuestrado. Mientras tanto, el comandante del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, también visita Israel y se reunirá con altos funcionarios israelíes.

La oficina del primer ministro confirmó la reunión de Benjamin Netanyahu con Witkoff y Kushner, pero no proporcionó detalles sobre las conversaciones. Sin embargo, según informes, el encuentro, además del descubrimiento del cuerpo del último rehén que aún permanece en Gaza, se centró en la desmilitarización de la Franja y en las medidas necesarias para transformar el alto el fuego en una paz duradera.

El programa de noticias de la televisión pública Kan informó que Kushner planea celebrar una conferencia especial el próximo mes para recaudar fondos para la reconstrucción de la Franja de Gaza. El plan estadounidense condiciona la reconstrucción al desarme de Hamás, aunque este no es un requisito previo para el inicio efectivo de las obras. Se ha observado que el proceso de reconstrucción ya ha comenzado sobre el terreno, con trabajos de limpieza de escombros en marcha en Rafah. (ANSA).