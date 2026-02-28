Israel y EEUU lanzan ataques contra Irán

Por Phil Stewart y Parisa Hafezi

WASHINGTON/DUBÁI/EL CAIRO, 28 feb (Reuters) - Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán el sábado, sumiendo a Oriente Medio en una nueva confrontación militar, mientras el presidente Donald Trump prometió destruir ‌el arsenal de misiles de la república islámica e ‌impedir que ⁠desarrollara armas nucleares.

Irán lanzó misiles contra Israel, informó el ejército israelí.

La nueva confrontación amenaza con empañar aún más las esperanzas de una solución diplomática a la disputa nuclear de Teherán con Occidente. "Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado 'Muerte a Estados Unidos' y ha llevado a cabo una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos ​en masa contra ⁠Estados Unidos, nuestras tropas y ⁠personas inocentes en muchos países", afirmó Trump, reviviendo el recuerdo de la crisis de los rehenes en Teherán en 1979 y las pérdidas de soldados.

"Una de las primeras acciones del ​régimen fue respaldar la violenta toma de la embajada estadounidense en Teherán, donde mantuvieron cautivos a decenas de rehenes estadounidenses durante 444 días. En 1983, los representantes de Irán llevaron ‌a cabo el atentado contra los cuarteles de los marines en Beirut, en el que murieron 241 militares estadounidenses", ​afirmó.

El ejército estadounidense inició una serie de ataques contra objetivos en Irán, informaron ​a Reuters dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato.

El alcance de las operaciones aéreas y marítimas no quedó claro de inmediato. Se espera que la campaña dure varios días, dijo un funcionario en Washington.

Irán estaba preparando una represalia contundente, según informó un funcionario iraní a Reuters.

Trump, que reforzó la presencia militar estadounidense en la región para obligar a Teherán a hacer concesiones en las negociaciones nucleares, dijo en un mensaje grabado compartido en Truth Social que Estados Unidos lanzó una operación "masiva y continua" contra la república islámica.

Sobre la cuestión del programa de misiles balísticos de Irán, que fue un importante escollo en las negociaciones, ​Trump afirmó que la república islámica estaba desarrollando misiles de largo alcance que amenazan a Estados Unidos y a otros países, y amenazó con arrasar su industria de misiles.

"Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní", dijo el mandatario en un video ⁠compartido en las redes sociales.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó por su parte que el ataque contra Irán "creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su propio destino".

"Ha llegado el momento de que todos los ‌sectores del pueblo iraní (...) se liberen del yugo de la tiranía (del régimen) y construyan un Irán libre y amante de la paz", afirmó Netanyahu en un comunicado.

Una fuente dijo a Reuters que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, no se encontraba en Teherán y había sido trasladado a un lugar seguro.

El ataque, que se produce después de que Israel e Irán se enzarzaran en una guerra aérea de 12 días en junio, se da tras las repetidas advertencias de Estados Unidos e Israel de que volverían a atacar si Irán seguía adelante con sus programas nucleares y de misiles balísticos.

Israel lanzó el ataque contra Irán, de mayoría musulmana, durante el Ramadán, el mes sagrado musulmán de ayuno que se observa desde el amanecer hasta el atardecer. También se produjo antes de la festividad judía de Purim, ‌que tradicionalmente conmemora la salvación de los judíos de la aniquilación en la antigua Persia y que comienza el lunes.

"El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas ⁠al Estado de Israel", declaró el ministro de Defensa, Israel Katz.

MESES DE PLANIFICACIÓN

Un funcionario de Defensa israelí afirmó que la operación se planeó durante meses en coordinación con Washington y ‌que la fecha de lanzamiento se había decidido semanas atrás.

Según reportó la prensa iraní, el sábado se escucharon explosiones en Teherán y, alrededor de las 08.15 hora ⁠local sonaron sirenas en todo Israel en lo que, según el ejército, fue una alerta proactiva para preparar a la población ante la posibilidad ⁠de un ataque con misiles.

El Ejército israelí anunció el cierre de escuelas y lugares de trabajo, con excepciones para los sectores esenciales, y la prohibición del espacio aéreo público. Israel cerró su espacio aéreo a los vuelos civiles y la autoridad aeroportuaria pidió a la población que no acudiera a ninguno de los aeropuertos del país.

Estados Unidos e Irán reanudaron las negociaciones en febrero con el fin de resolver la disputa que dura décadas mediante la diplomacia y evitar la amenaza de un enfrentamiento militar que podría desestabilizar la región.

Sin embargo, Israel insistió en que cualquier acuerdo de Estados Unidos ‌con Irán debía incluir el desmantelamiento de la infraestructura nuclear de Teherán, y no solo ​el cese del proceso de enriquecimiento, y presionó a Washington para que incluyera restricciones al programa de misiles de la república islámica en las conversaciones.

Irán dijo que estaba dispuesto a discutir restricciones a su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones, pero descartó vincular la cuestión a los misiles. También afirmó que se defendería de cualquier ataque.

En junio, Estados Unidos se unió a una campaña militar israelí contra las instalaciones nucleares iraníes, en la acción militar estadounidense más directa jamás emprendida contra ‌la república islámica. Teherán respondió entonces lanzando misiles contra la base aérea estadounidense de Al Udeid en Qatar, la mayor de Oriente Medio. (Reporte de Reuters. Editado en español por Javier Leira)