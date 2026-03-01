Israel y EEUU lanzaron ataques mientras Jamenei se reunía con su círculo más cercano: fuentes

Por Jonathan Landay, Phil Stewart, Gram Slattery y Parisa Hafezi

WASHINGTON/DUBÁI, 28 feb (Reuters) - Israel y Estados Unidos coordinaron su ataque contra Irán el sábado para que coincidiera con una reunión que el líder supremo del país, Ali Jamenei, mantenía con sus principales asesores, según dos fuentes y un funcionario de Washington familiarizado con el asunto

Israel afirmó que Jamenei murió junto con sus principales lugartenientes, entre ellos Ali Shamkhani, el poderoso exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional, y Mohammad Pakpour, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC)

Dos fuentes iraníes dijeron a Reuters que Jamenei se reunió con Shamkhani y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, en un lugar seguro poco antes de que comenzaran los ataques

Un funcionario israelí de alto rango dijo a Reuters que se había encontrado el cuerpo de Jamenei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una publicación en su plataforma Truth Social que el líder iraní había sido asesinado después de que los servicios de inteligencia localizaran sus movimientos

"No pudo eludir nuestros sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo y, en estrecha colaboración con Israel, no hubo nada que él ni los demás líderes que han sido asesinados junto con él pudieran hacer", afirmó Trump

Los ataques militares de Estados Unidos e Israel en Irán han empujado a Oriente Medio a un nuevo y impredecible conflicto, con la república islámica lanzando ataques de represalia contra Israel y los países árabes del Golfo cercanos

Las dos fuentes y el funcionario estadounidense, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la confirmación de la reunión de Jamenei con sus principales asesores puso en marcha la operación aérea y naval

El funcionario estadounidense dijo que el ataque debía dirigirse primero a Jamenei para mantener el elemento sorpresa, lo que sugiere que existía la preocupación de que el líder iraní escapara y se escondiera si tenía la oportunidad

Una fuente estadounidense dijo que inicialmente se esperaba que Jamenei celebrara la reunión el sábado por la noche en Teherán. Pero los servicios de inteligencia israelíes detectaron una reunión el sábado por la mañana y los ataques se adelantaron, según las fuentes

La ubicación de la reunión no quedó clara de inmediato

Pero el complejo de alta seguridad de Jamenei en Teherán fue atacado al comienzo de la operación, y las imágenes de satélite revisadas por Reuters confirmaron que había sido destruido. El impacto de la muerte del líder supremo aún estaba por verse

Pero en una evaluación previa al ataque, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos concluyó que podría ser sustituido por partidarios de la línea dura del IRGC, según dos fuentes informadas sobre la inteligencia. (Reporte de Jonathan Landay, Phil Stewart, Gram Slattery en Washington y Parisa Hafezi en Dubai. Reporte adicional de Humeyra Pamuk en Washington, Erin Banci en Nueva York y Mayaan Lubell en Jerusalén. Editado en español por Javier Leira)