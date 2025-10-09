Israel y Hamás alcanzan acuerdo para alto el fuego en Gaza y liberación de rehenes

Israel y el movimiento islamista Hamás alcanzaron el jueves un acuerdo para un alto el fuego en Gaza, en la primera fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra de dos años en Gaza.

El acuerdo fue anunciado por Trump en su red Truth Social y confirmado posteriormente por Catar -uno de los mediadores del pacto- y fuentes de Hamás que participan en las negociaciones indirectas en Egipto.

Trump dijo estar "muy orgulloso" de anunciar el acuerdo, con el cual "todos los rehenes serán liberados pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna".

Una fuente cercana a las negociaciones dijo a la AFP que el pacto será firmado el jueves alrededor del mediodía (09:00 GMT) en Egipto.

"Es un gran día para Israel", expresó el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien agradeció a Trump y adelantó que reuniría a su gabinete para aprobar el acuerdo, alcanzado con mediación de Egipto y Catar.

Una fuente de Hamás precisó que el acuerdo contempla la liberación de 20 rehenes israelíes en su poder de una sola vez a cambio de cerca de 2000 prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

El intercambio debe tener lugar en las 72 horas siguientes al inicio de la implementación del acuerdo, precisó a la AFP esta fuente que está al tanto de las negociaciones.

"Con ayuda de Dios" todos los rehenes regresarán a sus hogares, expresó Netanayhu.

Hamás aseguró que el pacto "prevé el fin de la guerra" y pidió a Trump que vigile que Israel cumpla su parte.

- Una nota manuscrita -

En un dramático momento, periodistas de AFP vieron al secretario de Estado Marco Rubio interrumpir un evento en la Casa Blanca y entregarle a Trump una nota urgente sobre el progreso de las negociaciones en Egipto.

El acuerdo está "muy cerca", indicaba la nota manuscrita.

“Necesitamos que apruebe un anuncio en Truth Social rápidamente para que usted pueda ser el primero en anunciar el acuerdo”, agregaba la nota.

El presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, había informado antes que, en caso de acuerdo, Trump estaba invitado para "asistir a la firma".

Trump dijo que podría viajar el sábado o domingo.

Este acuerdo llegaría pocos días después del segundo aniversario del ataque sin precedentes de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen en Gaza, 25 de las cuales han muerto, según el ejército israelí.

El plan de paz de Trump contiene 20 puntos que prevén, además de un alto el fuego, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza, el desarme de Hamás y el ingreso de ayuda humanitaria al devastado territorio palestino.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el anuncio del acuerdo e instó a las partes a "respetar plenamente" sus términos.

Polémica

Altos funcionarios estadounidenses, cataríes y turcos se unieron durante el día a las conversaciones, en las que también participan el enviado de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner.

Dos treguas anteriores, en noviembre de 2023 y principios de 2025, permitieron el regreso de rehenes o cadáveres de cautivos a cambio de prisioneros palestinos.

En plenas negociaciones sobre el plan de paz, un ministro israelí de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, visitó la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, provocando el enfado de Hamás y de varios países árabes.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 causó 1219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance elaborado a partir de datos oficiales.

En respuesta, Israel lanzó una campaña militar que devastó el territorio palestino, provocó una catástrofe humanitaria y deja, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, más de 67.100 muertos, también en su mayor parte civiles.

La ONU declaró el estado de hambruna en una parte de Gaza e investigadores independientes del organismo afirman que Israel está cometiendo un "genocidio", algo que rechazan las máximas autoridades del país.

