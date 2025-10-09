Israel y Hamás firman un cese al fuego y un acuerdo para la liberación de rehenes

Por Matt Spetalnick y Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉN/EL CAIRO, 9 oct (Reuters) -

Israel y el grupo militante palestino Hamás firmaron el jueves un acuerdo para un alto el fuego y la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, en la primera fase de la iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza.

Funcionarios de ambas partes confirmaron que habían firmado el acuerdo tras conversaciones indirectas en el balneario egipcio de Sharm el Sheij, un anuncio que había sido recibido con celebraciones tanto entre palestinos como israelíes.

En virtud del acuerdo, el mayor paso hasta la fecha hacia la paz, cesarán los combates, Israel se retirará parcialmente de Gaza y Hamás liberará a los rehenes que capturó en el ataque que precipitó la guerra, a cambio de prisioneros en poder de Israel.

La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que el alto el fuego entrará en vigor una vez que el acuerdo sea ratificado por su Gobierno, que se reunirá el jueves tras una sesión del gabinete de seguridad.

ALTO AL FUEGO, RETIRADA Y LIBERACIÓN DE REHENES

Una portavoz del Gobierno israelí, que confirmó la firma del acuerdo, dijo que el alto el fuego entraría en vigor 24 horas después de la reunión del gabinete. Tras ese periodo de 24 horas, los rehenes retenidos en Gaza serán liberados en 72 horas, añadió.

Una fuente informada de los detalles del acuerdo dijo antes que las tropas israelíes comenzarían a retirarse en las 24 horas siguientes a la firma del acuerdo.

Un funcionario israelí dijo que los 20 rehenes israelíes que aún se cree que están vivos en Gaza después de haber sido capturados por Hamás en su ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023 serían liberados.

Entre los prisioneros liberados a cambio no se incluirá a Marwan Barghouti, uno de los reos palestinos más destacados, dijo la portavoz.

Palestinos y las familias de los rehenes israelíes estallaron en exaltadas celebraciones tras conocerse el pacto.

En Gaza, donde la mayoría de los más de 2 millones de habitantes se han visto desplazados por los bombardeos israelíes, los jóvenes aplaudían en las calles devastadas, a pesar de que los ataques israelíes continuaban.

TODA LA FRANJA DE GAZA ESTÁ FELIZ

"Gracias a Dios por el alto el fuego, el fin del derramamiento de sangre y la matanza", dijo Abdul Mayid Abd Rabbo en Jan Yunis, en el sur de Gaza.

"No soy el único feliz, toda la Franja de Gaza está feliz, todo el pueblo árabe, todo el mundo está feliz con el alto el fuego y el fin del derramamiento de sangre.

Gracias y todo el cariño a quienes estuvieron con nosotros".

Einav Zaugauker, cuyo hijo Matan es uno de los últimos rehenes, se regocijaba en la llamada Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde las familias de los secuestrados en el ataque de Hamás que desencadenó la guerra hace dos años se han reunido para exigir su regreso.

"No puedo respirar, no puedo respirar, no puedo explicar lo que siento (...). Es una locura", dijo bajo el resplandor rojo de una bengala de celebración.

"¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Abrazarle y besarle", añadió, refiriéndose a su hijo Matan. "Solo decirle que le quiero, eso es todo. Y ver sus ojos clavados en los míos (...). Es sobrecogedor, este es el alivio".

Aun así, los residentes de Gaza dijeron que los ataques israelíes contra tres barrios de la ciudad de Gaza continuaron durante la noche y en las horas de la mañana del jueves. (Información de Nidal al-Mughrabi, Dawoud Abu Elkas, Tuvan Gumrukcu y Daren Butler en Ankara, Jana Choukeir y Tala Ramadan en Dubai, Maayan Lubell y Alexander Cornwell en Jerusalén, John Irish en París, Angelo Amante en Roma, Trevor Hunnicutt, Steve Holland y David Morgan en Washington; redacción de Lincoln Feast y Michael Georgy; edición de Raju Gopalakrishnan y Peter Graff; edición en español de María Bayarri Cárdenas, Tomás Cobos y Jorge Ollero Castela)