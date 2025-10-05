Israel y Hamás negociarán en Egipto el plan de Trump para una tregua en Gaza y la liberación de rehenes

Los negociadores de Israel y de Hamás iniciarán este domingo un diálogo indirecto en Egipto sobre el plan de Donald Trump para terminar con la guerra en la Franja de Gaza y liberar a los rehenes israelíes.

Este avance de la diplomacia tras casi dos años de guerra en Gaza se produce después de que el movimiento islamista palestino anunciara su disposición a liberar a los rehenes retenidos en el estrecho territorio, en el marco de la propuesta de cese el fuego del presidente de Estados Unidos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el sábado que instruyó a sus negociadores que concluyan los "detalles técnicos" del acuerdo.

Egipto confirmó que acogerá a una delegación de Hamás para negociaciones sobre "las condiciones en el terreno y detalles sobre el intercambio de todos los detenidos israelíes y presos palestinos".

Medios egipcios vinculados al Estado reportaron previamente que las partes en conflicto sostendrán conversaciones indirectas este domingo y el lunes.

Este ciclo de diálogo se inicia justo antes de que se cumplan dos años desde el inicio del conflicto en Gaza, que estalló con el ataque de Hamás del 7 de octubre en Israel.

Trump envió a Egipto a su yerno, Jared Kushner, y a su emisario para Oriente Medio, Steve Witkoff.

El presidente estadounidense advirtió el sábado a Hamás que no "tolerará ningún retraso" en la aplicación de su plan.

Igualmente, Netanyahu declaró que espera que los rehenes israelíes sean liberados para la fiesta judía de Sucot, que comienza el lunes y dura siete días.

"Espero que en los próximos días podamos traer de vuelta a todos nuestros rehenes (…) durante la festividad de Sucot", afirmó Netanyahu en una declaración televisada, y aseguró que "la presión militar y diplomática" obligó a Hamás a aceptar esa liberación.

El viernes, el movimiento islamista palestino se declaró dispuesto a iniciar negociaciones inmediatas para la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza.

En respuesta, Trump llamó a Israel a "detener inmediatamente los bombardeos en Gaza" para poder liberar a los rehenes de forma segura y rápida.

En la noche del sábado, hubo marchas multitudinarias en Tel Aviv y Jerusalén para pedir un cese del conflicto y para instar a Trump a que garantice que se cumpla el acuerdo.

El mandatario republicano afirmó en su plataforma Truth Social el sábado que Israel aceptó una línea inicial de retirada en Gaza y que esta información fue compartida con Hamás.

"Cuando Hamás lo confirme, el alto el fuego entrará en vigor INMEDIATAMENTE, comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros, y crearemos las condiciones para la siguiente fase de la retirada", declaró Trump junto a un mapa del plan.

Continúan los bombardeos

Pese al llamado de Trump, las bombas siguieron golpeando Gaza y el portavoz de la Defensa Civil local, Mahmud Basal, informó que 57 personas murieron en los bombardeos israelíes del sábado, 40 de ellos en Ciudad de Gaza.

Mahmud Al Ghazi, un residente de 39 años, afirmó que más bien parece que "Israel escaló sus ataques" desde el llamado de Trump.

"¿Ahora quién va a detener a Israel? Necesitamos que las negociaciones avancen más rápido para frenar este genocidio", agregó.

El ejército israelí hizo un llamado a la población desplazada a no regresar a Ciudad de Gaza y advirtió que un retorno sería "extremadamente peligroso".

En su respuesta al plan de Trump, Hamás insistió en que debe conservar una voz en lo que se decida sobre el futuro de Gaza.

Pero la propuesta estadounidense señala que Hamás y otras facciones "no tienen ningún papel en la administración de Gaza", al tiempo que pide el fin de las hostilidades, la liberación de los rehenes, el retiro gradual de Israel de Gaza y el desarme de Hamás.

La administración del territorio estaría a cargo de un organismo técnico de transición encabezado por Trump.

El ataque del 7 de octubre provocó la muerte de 1219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por la AFP a partir de datos oficiales.

Durante este asalto sin precedentes, los milicianos islamistas secuestraron a 251 personas, 47 permanecen cautivas en Gaza y el ejército israelí declaró que 25 están muertas.

La ofensiva de represalia israelí ha causado al menos 67.074 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamás y consideradas fiables por la ONU.

