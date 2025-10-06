Israel y Hamás se preparan para hablar en Egipto sobre rehenes y posible alto el fuego en Gaza

EL CAIRO (AP) — Funcionarios israelíes y de Hamás se reunían el lunes en un complejo turístico egipcio con la esperanza de concretar un posible alto el fuego en Gaza en vísperas del segundo aniversario de la devastadora guerra.

Las negociaciones indirectas tendrán lugar en el complejo turístico del mar Rojo de Sharm el Sheij, donde la delegación israelí, encabezada por el principal negociador Ron Dermer, tiene previsto llegar el lunes, informó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

La delegación de Hamás, encabezada por Khalil al-Hayyah, llegó el domingo a Egipto, según informó el grupo en un comunicado.

Se indicó que las negociaciones se centrarán en la primera etapa de un alto el fuego, que incluye la retirada parcial de las fuerzas israelíes, así como la liberación de rehenes retenidos por los milicianos en Gaza a cambio de prisioneros palestinos detenidos en Israel.

También se espera que el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se unan a las conversaciones, informó el medio estatal egipcio Al-Ahram.

Este último esfuerzo por la paz se produce después de que Hamás aceptara algunos elementos del plan de paz de Estados Unidos, un movimiento que fue bien recibido por Trump. Israel ha manifestado su apoyo al nuevo esfuerzo de Estados Unidos. Según el plan, Hamás liberaría a los 48 rehenes restantes —de los que unos 20 se cree que están vivos— en un plazo de tres días. Renunciaría al poder y se desarmaría.

Se espera que las conversaciones en Egipto avancen rápidamente, ya que Netanyahu dijo que estarían "limitadas a unos pocos días como máximo", aunque algunos funcionarios de Hamás han advertido que podría necesitarse más tiempo para localizar los cuerpos de los rehenes sepultados bajo los escombros.

Reducción de los bombardeos

El fuerte bombardeo israelí sobre Gaza tendría que detenerse para que los rehenes israelíes sean liberados. Israel dice que está atendiendo en gran medida la petición de Trump de poner fin a los bombardeos. El ejército israelí dijo que principalmente está llevando a cabo ataques defensivos para proteger a las tropas, aunque decenas de palestinos han sido asesinados desde la noche del sábado cuando el ejército hizo el anuncio.

El ejército israelí dijo el lunes que eliminó "una célula terrorista armada con dispositivos explosivos y morteros" que el domingo pretendía atacar a soldados israelíes.

También destruyó otra "célula terrorista" que lanzó un mortero hiriendo a un soldado, así como una estructura desde donde se lanzó un misil antitanque contra maquinaria de ingeniería del ejército israelí.

Milicianos liderados por Hamás secuestraron a 251 personas y mataron a alrededor de 1200, en su mayoría civiles, en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra.

La mayoría de los rehenes fue liberada en alto el fuego u otros acuerdos.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que el número de muertos palestinos en la guerra alcanzó los 67.139 el domingo, con casi 170.000 heridos. El ministerio no diferencia cuántos de los muertos eran civiles o combatientes, pero dice que mujeres y niños constituyen aproximadamente la mitad de los fallecidos. El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás, y la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra.

Vivir en “miedo, guerra y desplazamiento”

En Gaza, los bebés palestinos nacidos el día que comenzó la guerra esperan celebrar su segundo cumpleaños con el sonido de risas y aplausos en lugar de la cacofonía de bombas, misiles y balas.

La esperanza de las madres de criar a sus hijos en un atisbo de la normalidad que muchos dan por sentada se ha desvanecido hace tiempo en medio de la desesperación de los desplazamientos repetidos, un miedo constante por su seguridad y la falta de acceso a atención médica adecuada.

Rola Saqer dijo que los dos años desde que dio a luz a su hija Masa han estado llenos de sufrimiento y miseria.

"Esperaba que (Masa) creciera con una personalidad fuerte, pero es débil. Ha sufrido desnutrición. La niña ha pesado ocho kilos durante cinco meses", dijo Rola, quien fue desplazada de la ciudad norteña de Beit Lahia en Gaza.

Rola y su esposo Mohammed Zaqout llevaban cinco años tratando de tener un hijo.

"Tengo miedo por mi hija. Tiene dos años y ha vivido en miedo, guerra y desplazamiento", dijo Saqer. La ropa tendida, una silla de plástico, una alfombra y un sofá básico son las posesiones de la familia en su tienda en el campamento de refugiados de Nuseirat.

Amal al-Taweel y su esposo, Mostafa, tuvieron a su hijo Ali después de tres años de intentar tener un hijo. Ahora viven en una tienda dentro de un callejón de una de las escuelas de la UNRWAR, Amal dijo que a Ali se le priva de una sanidad adecuada, alimentos, vacunas e incluso juguetes.

"Me desespero porque no puedo proporcionarle todo a mi hijo. Imaginaba una vida diferente para él... No pudo vivir en su casa y no llegó a ver su habitación. No pudo experimentar lo que se siente una vida familiar segura. Hay ataques, destrucción y desplazamiento", dijo Amal. ___

Lidman informó desde Tel Aviv, Israel. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.