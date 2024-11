Israel y Hezbollah acuerdan cese al fuego tras casi 14 meses de enfrentamientos

JERUSALÉN (AP) — Israel aprobó el martes un acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos con el grupo libanés Hezbollah, el cual pondría fin a casi 14 meses de combates relacionados con la guerra en la Franja de Gaza.

Mientras tanto, aviones de guerra israelíes llevaron a cabo su ola de ataques más intensa en Beirut y sus suburbios del sur desde el inicio del conflicto y emitieron un número récord de advertencias de evacuación. Según las autoridades locales, al menos 24 personas murieron en ataques en todo el país, mientras Israel señalaba su intención de seguir atacando a Hezbollah antes de que el alto el fuego se haga efectivo a las 4 de la madrugada hora local del miércoles.

Otro enorme ataque aéreo sacudió Beirut poco después de que se anunciara el alto el fuego.

El gabinete de seguridad de Israel aprobó el acuerdo de alto el fuego el martes por la noche después de que fue presentado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, informó su oficina. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablando en Washington, calificó el acuerdo como “buenas noticias” y dijo que su gobierno haría un nuevo esfuerzo para lograr un alto el fuego en Gaza.

Un alto el fuego entre Israel y Hezbollah marcaría el primer paso importante hacia el fin de la inestabilidad regional desencadenada por el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. Pero no aborda la devastadora guerra en Gaza, donde Hamás aún retiene a decenas de rehenes y el conflicto es más difícil de resolver.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido llevar la paz al Medio Oriente sin decir cómo. La administración de Biden ha pasado gran parte de este año intentando mediar un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza, pero las conversaciones se han detenido repetidamente.

Sin embargo, se espera que cualquier cese de las hostilidades en Líbano reduzca la probabilidad de una guerra entre Israel e Irán, que respalda tanto a Hezbollah como a Hamás y ha intercambiado fuego directo con Israel en dos ocasiones a principios de este año.

Netanyahu presentó la propuesta de alto el fuego a los ministros del gabinete después de un discurso televisado en el que enumeró una serie de logros contra los enemigos de Israel en la región. Dijo que un alto el fuego con Hezbollah aislaría aún más a Hamás en Gaza y permitiría a Israel concentrarse en su principal enemigo, Irán, que respalda a ambos grupos.

“Si Hezbollah rompe el acuerdo e intenta rearmarse, atacaremos”, dijo. “Por cada violación, atacaremos con fuerza.”

El acuerdo exige una pausa inicial de dos meses en los combates y requeriría que Hezbollah termine su presencia armada en una amplia franja del sur del Líbano, mientras que las tropas israelíes regresarían a su lado de la frontera. Miles de tropas libanesas adicionales y cascos azules de la ONU se desplegarían en el sur, y un panel internacional encabezado por Estados Unidos supervisaría el cumplimiento de todas las partes.

Pero la implementación sigue siendo una gran incógnita. Israel ha exigido el derecho de actuar en caso de que Hezbollah viole sus obligaciones. Los funcionarios libaneses han rechazado incluir eso en la propuesta.

Biden dijo que Israel se reservaba el derecho de reanudar rápidamente las operaciones en Líbano si Hezbollah rompe los términos de la tregua, pero que el acuerdo “estaba diseñado para ser un cese permanente de hostilidades”.

La oficina de Netanyahu dijo más tarde que Israel apreciaba los esfuerzos de Estados Unidos para asegurar el acuerdo, pero “se reserva el derecho de actuar contra toda amenaza a su seguridad”.

Hezbollah ha dicho que acepta la propuesta, pero un alto funcionario del grupo dijo el martes que no había visto el acuerdo en su forma final. “Después de revisar el acuerdo firmado por el gobierno enemigo, veremos si hay una coincidencia entre lo que declaramos y lo que fue acordado por los funcionarios libaneses”, dijo Mahmoud Qamati, vicepresidente del consejo político de Hezbollah, a la red de noticias Al Jazeera.

“Queremos poner fin a la agresión, por supuesto, pero no a expensas de la soberanía del estado” de Líbano, dijo. “Cualquier violación de la soberanía es rechazada”.

Aunque funcionarios israelíes, estadounidenses, libaneses e internacionales han expresado un creciente optimismo sobre un alto el fuego, Israel ha mantenido su campaña en Líbano, que, afirma, tiene como objetivo inutilizar las capacidades militares de Hezbollah.

Un ataque israelí arrasó el martes un edificio de viviendas en el céntrico barrio de Basta, en Beirut. Es la segunda vez en los últimos días que la aviación de guerra impacta en esta populosa zona próxima al centro de la ciudad. Al menos siete personas murieron y 37 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud libanés. Los ataques contra los suburbios del sur de Beirut mataron al menos a una persona e hirieron a 13, dijo.

Tres personas murieron en un ataque separado en Beirut y tres en un ataque en un campamento de refugiados palestinos en el sur de Líbano. Los medios estatales libaneses dijeron que otras 10 personas murieron en la provincia oriental de Baalbek. Israel dice que sus objetivos son combatientes de Hezbollah y su infraestructura.

Israel también atacó un edificio en el bullicioso distrito comercial de Hamra en Beirut por primera vez, alcanzando un sitio que está a unos 400 metros (437 yardas) del banco central del país. No se informó de víctimas.

El ejército israelí dijo que atacó objetivos en Beirut y otras áreas vinculadas al brazo financiero de Hezbollah.

Las advertencias de evacuación cubrieron muchas áreas, incluidas partes de Beirut que anteriormente no habían sido atacadas. Las advertencias, junto con el temor de que Israel estaba intensificando los ataques antes de un alto el fuego, hicieron que los residentes huyeran. El tráfico estaba atascado y algunos coches tenían colchones atados a ellos. Docenas de personas, algunas en pijama, se reunieron en una plaza central, acurrucándose bajo mantas o de pie alrededor de fogatas mientras los drones israelíes zumbaban fuertemente en el cielo.

Hezbollah, mientras tanto, siguió disparando cohetes, activando las sirenas antiaéreas en todo el norte de Israel.

El portavoz militar israelí, Avichay Adraee, emitió advertencias de evacuación para 20 edificios en los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbollah tiene una presencia importante, así como una advertencia para la ciudad sureña de Naqoura, donde se encuentra la sede de la misión de paz de Naciones Unidas, conocida como UNIFIL.

El portavoz de UNIFIL, Andrea Tenenti, dijo a The Associated Press que los cascos azules no evacuarían.

El ejército israelí también dijo que sus tropas terrestres se enfrentaron con fuerzas de Hezbollah y destruyeron lanzacohetes en el área de Slouqi, en el extremo oriental del río Litani, a unos pocos kilómetros (millas) de la frontera.

Según el acuerdo de alto el fuego, Hezbollah debería trasladar sus fuerzas al norte del Litani, que en algunos lugares está a unos 30 kilómetros (20 millas) al norte de la frontera.

Hezbollah comenzó a disparar hacia el norte de Israel, presuntamente en apoyo a los palestinos, un día después de que Hamás llevara a cabo su ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, desencadenando la guerra de Gaza. Israel respondió al fuego de Hezbollah, y ambos lados han intercambiado andanadas de fuego desde entonces.

Israel aumentó su campaña de bombardeos a mediados de septiembre y envió tropas a Líbano, prometiendo poner fin al fuego de Hezbollah.

Más de 3.760 personas han muerto por fuego israelí en Líbano en los últimos 13 meses, muchas de ellas civiles, según autoridades de salud libanesas. El bombardeo ha desplazado a 1,2 millones de personas de sus hogares. Israel dice haber matado a más de 2.000 miembros de Hezbollah.

La embestida de Hezbollah ha obligado a unos 50.000 israelíes a abandonar sus hogares en el norte del país, y sus cohetes han llegado incluso a Tel Aviv. Al menos 75 personas han muerto, más de la mitad de ellas civiles. Más de 50 soldados israelíes murieron luchando en la ofensiva terrestre en Líbano.

Chehayeb y Mroue reportaron desde Beirut. Los periodistas de Associated Press Lujain Jo y Sally Abou AlJoud en Beirut, y Aamer Madhani en Washington, contribuyeron.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

