Israel y Líbano se reúnen para ampliar las conversaciones sobre la tregua

JERUSALÉN/BEIRUT, 3 dic (Reuters) -

Israel y Líbano enviaron nuevos representantes a un comité militar que supervisa una tregua entre los países, dijeron altos cargos de ambos el miércoles, en una medida destinada a ampliar el alcance de las conversaciones entre los enemigos de larga data.

La reunión fue un paso hacia una demanda de Estados Unidos desde hace meses de que los dos países amplíen las conversaciones más allá de la supervisión del alto el fuego de 2024, en línea con la agenda más amplia del presidente estadounidense Donald Trump de acuerdos de paz en todo Oriente Próximo.

Beirut sigue oficialmente en estado de guerra con Israel y Líbano criminaliza los contactos con ciudadanos israelíes. Las reuniones entre representantes civiles de ambas partes han sido extraordinariamente escasas a lo largo de su tensa historia.

Sin embargo, el presidente libanés, Joseph Aoun, ha dicho en los últimos meses que está abierto a entablar negociaciones para lograr una tregua más sólida y el miércoles envió por primera vez a un enviado civil.

Israel dijo que enviará un representante en un intento de establecer una relación y una cooperación económica con Líbano.

SEÑAL POSITIVA

El comité, presidido por Estados Unidos, se reunió el miércoles durante unas tres horas en la Línea Azul, que sirve de frontera entre Líbano e Israel.

Desde que se creó para supervisar la tregua de 2024, solo han asistido a ella militares de Israel, Líbano, Estados Unidos y Francia, así como fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

La oficina de Aoun dijo que nombró a Simon Karam, exembajador en Estados Unidos, para encabezar la delegación libanesa después de que EEUU comunicara a Beirut que Israel también había acordado "incluir a un miembro no militar" en su delegación en las reuniones.

Una fuente libanesa familiarizada con el nombramiento de Karam dijo que Aoun había señalado repetidamente su apertura a las negociaciones con Israel en los últimos meses, pero no había recibido respuesta.

"Cuando Estados Unidos transmitió que los israelíes iban a nombrar a un civil para el Mecanismo, Líbano lo tomó como una señal positiva por su parte y también nombró a uno", dijo la fuente.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio instrucciones a Gil Reich, director en funciones del Consejo de Seguridad Nacional, un órgano gubernamental civil, para que enviara un delegado en su nombre.

"Se trata de un primer intento de sentar las bases de una relación y una cooperación económica entre Israel y Líbano", señaló un comunicado de la oficina de Netanyahu.

Un responsable de seguridad libanés informado de la reunión solo dijo que era "positiva" y se negó a decir si la agenda, que normalmente solo cubre la aplicación del alto el fuego, se amplió para incluir cuestiones políticas o económicas.

TEMOR A UNA ESCALADA

La oficina de prensa de Hezbolá no respondió inmediatamente a las preguntas de Reuters sobre la ampliación de las conversaciones.

El grupo, respaldado por Irán, ha rechazado repetidamente cualquier negociación con Israel por considerarla una "trampa".

Israel y Líbano acordaron un alto el fuego mediado por Estados Unidos en 2024 que puso fin a más de un año de enfrentamientos entre Israel y el grupo armado libanés Hezbolá. Desde entonces, han intercambiado acusaciones sobre violaciones.

Israel ha continuado sus ataques aéreos contra lo que considera esfuerzos de Hezbolá por reconstruir sus capacidades militares, incumpliendo así la tregua. Líbano afirma que los bombardeos israelíes y la ocupación de posiciones en las colinas del sur de Líbano son violaciones de la tregua.

Las citas del miércoles coinciden con la llegada a Beirut del representante especial de Estados Unidos para Líbano, Morgan Ortagus, y de representantes de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

Ortagus viaja desde Israel y asistirá a la reunión del miércoles en la Línea Azul, según fuentes conocedoras de su agenda.

En Líbano crece el temor de que Israel amplíe sus ataques a una campaña militar en toda regla, tras expresar su frustración por el ritmo de los esfuerzos libaneses para confiscar las armas de Hezbolá en todo el país.

Dos responsables de seguridad israelíes dijeron que Netanyahu discutió planes operativos adicionales para impedir el rearme de Hezbolá con responsables de defensa israelíes el 27 de noviembre. (Información de Alexander Cornwell, Maayan Lubell y Maya Gebeily; redacción de Maya Gebeily, Edición de Ed Osmond y Andrew Heavens; edición en español de Paula Villalba)