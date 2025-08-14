Israel: Zuppi pide paz al leer nombres de niños muertos

El recuerdo de la abominación del presente proviene del lugar donde en el otoño de 1944 los nazi-fascistas fueron responsables de la peor masacre de civiles de la Segunda Guerra Mundial, las ruinas de la iglesia de Casaglia, en Monte Sole di Marzabotto.

En vísperas de Ferragosto (el tradicional feriado veraniego italiano, celebrado el 15 de agosto, ndr), porque la iglesia incendiada por las SS estaba dedicada a la Asunción.

En silencio, a la sombra de los robles del parque, se leyeron hoy desde un púlpito los nombres completos y las edades de los niños fallecidos entre el 7 de octubre de 2023 y el 15 de julio: 469 páginas, 16 israelíes, 12.211 palestinos. Un gesto simbólico, una maratón de oración, con momentos de emoción.

"Para recordar, para mostrar nuestra preocupación, desde este lugar que es un lugar de sufrimiento y que siempre, deliberadamente, ha sido un lugar de recuerdo para todas las víctimas", dijo Zuppi.

"Con la esperanza de que, al centrarnos en el sufrimiento de niños inocentes, podamos comenzar algo nuevo y diferente, pronunciamos sus nombres uno por uno, empezando por los asesinados el 7 de octubre por la locura asesina de Hamás, de la que debemos distanciarnos, así como de cualquier ideología o cálculo que reduzca a otros a un objeto, a algo residual, a un enemigo. Nos piden a todos que nos comprometamos a encontrar o perseguir el camino hacia la paz con mayor inteligencia y pasión, comenzando por un alto el fuego y ofreciendo las condiciones para lograrlo, desde la liberación de rehenes hasta no tomar como rehenes a todo un pueblo", agregó.

La iniciativa fue lanzada por la Pequeña Familia de la Anunciación, la comunidad monástica fundada por Giuseppe Dossetti, quien está sepultado cerca. La comunidad está presente en los lugares de la masacre para conmemorarla.

Mientras tanto, desde la Franja de Gaza, el padre Gabriele Romanelli, párroco de la Sagrada Familia, lanzó otra alarma.

"La situación sigue siendo muy grave; hay bombardeos por todas partes, causando muertes y destrucción. El peligro para toda la población está provocando un gran temor entre los civiles, que constituyen la mayoría de los ciudadanos de la Franja de Gaza; me refiero a más de un millón de personas solo en la ciudad de Gaza", expresó.

Estas palabras se expresaron en un mensaje de video a la Fundación Neverland, en el que se pedía que el Premio Nobel de la Paz se otorgara a los niños de Gaza.

"Gaza carece de todo: comida, agua, medicinas y energía", enfatizó el párroco.