Israele, 'intensi bombardamenti su Beirut sud, colpiti siti Hezbollah

"Entre los objetivos", añade la publicación, "se encontraban el centro de mando de un consejo ejecutivo y unas instalaciones que albergaban drones utilizados en ataques contra Israel. Antes de los ataques, se tomaron medidas para reducir el riesgo de daños a la población civil".

Anoche, el ejército israelí anunció la eliminación del comandante de gestión de la potencia de fuego de Hezbolá, Zaid Ali Jumaa, en la capital libanesa.

Jumaa, según explican las FDI, "estaba a cargo de la artillería de Hezbolá en el sur del Líbano y fue responsable del lanzamiento de miles de cohetes, misiles y drones desde el Líbano hacia Israel".

También dirigió el ataque con misiles antitanque de 2015 contra el Monte Dov, en el que murieron un oficial y un soldado de las FDI". (ANSA).