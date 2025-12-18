Israel/Fiyi.- Israel anuncia planes para abrir en 2026 una Embajada en Fiyi

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Israel ha anunciado este jueves planes para abrir una Embajada en Fiyi en 2026, después de que el país oceánico diera el paso de abrir en Jerusalén su legación diplomática en Israel durante una visita de su primer ministro, Sitiveni Rabuka, en septiembre de este mismo año.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha señalado en su cuenta en la red social X que ha comunicado esta decisión a Rabuka durante una conversación telefónica. "He informado al primer ministro (de Fiyi) de mi decisión de abrir una Embajada israelí en Fiyi en 2026", ha sostenido.

"Fiyi es uno de los apoyos más consistentes de Israel, también en el seno de Naciones Unidas", ha manifestado, antes de incidir en que la apertura de esta Embajada "reforzará las relaciones entre los dos países y ayudará a cultivar nuestra duradera amistad y fortalecer nuestra cooperación a nivel de desarrollo, economía, seguridad y más".

En este sentido, el jefe de la diplomacia israelí ha hecho hincapié en que "la Embajada de Israel en Fiyi reforzará la presencia de Israel en la totalidad de la región del Pacífico, que es amistosa con Israel, y profundizará los lazos con otras naciones insulares del Pacífico".

La decisión de Fiyi de abrir en Jerusalén su Embajada en Israel fue aplaudida por el Gobierno de Benjamin Netanyahu y criticada duramente por el Ejecutivo palestino y el resto de facciones palestinas, encabezadas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que hablaron de violación del Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas.

La apertura de embajadas en Jerusalén es motivo de crítica por parte de la Autoridad Palestina y el resto de grupos palestinos, ya que Jerusalén Este se encuentra ocupada desde la Guerra de los Seis Días de 1967. Es, de hecho, en la parte occidental de la ciudad donde Israel tiene la sede del Parlamento, el Tribunal Supremo y varios ministerios.

A pesar de que Israel considera a la ciudad como su capital unificada, la comunidad internacional --con contadas excepciones, incluido Estados Unidos-- no lo hace y la solución de dos Estados contempla un Estado palestino en las fronteras de 1967 con Jerusalén como capital compartida entre ambos países.