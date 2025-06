Israelíes varados en Chipre encuentran refugio y comidas kosher con ayuda de rabinos y residentes

LARNACA, Chipre (AP) — Yossi Levitan solo estaba haciendo una breve escala para visitar a su hermano en Chipre. Sus planes de viaje no incluían cortar champiñones para comidas kosher en un centro comunitario judío local para ayudar a alimentar a miles de otros viajeros varados.

Levitan es una de aproximadamente 6500 personas que están en Chipre intentando llegar a Israel, ubicado a unos 470 kilómetros (292 millas) de la nación insular en el mar Mediterráneo.

Inicialmente, 2400 pasajeros a bordo de vuelos con destino a Israel quedaron varados en Chipre después de que sus aviones fueran desviados abruptamente la semana pasada para evitar las hostilidades en curso entre Israel e Irán.

Desde entonces, miles más han viajado allí con la esperanza de usar Chipre, el país europeo más cercano, como un depósito para encontrar un vuelo o un barco fletado que los lleve de regreso a sus familias en Israel.

Levitan, de 44 años, tiene un vuelo reservado para la próxima semana y dijo que está ansioso por reunirse con sus ocho hijos y un nieto en Ramla, a 30 kilómetros (19 millas) al sur de Tel Aviv. Su hija mayor, de 18 años, dio a luz recientemente y está cuidando de sus hermanos con la ayuda de su abuelo.

“Estamos esperando el momento en que podamos regresar”, dijo Levitan. "Mientras tanto, aquí estamos ayudando como podemos a todas las personas que están atrapadas aquí en Larnaca, en Chipre".

El rabino Arie Zeev Raskin, líder de la fe judía en Chipre, dijo que los 14 rabinos de la isla se movilizaron desde el momento en que las primeras 2400 personas llegaron a bordo de al menos 10 aviones de pasajeros con destino a Israel que fueron desviados al aeropuerto principal de Chipre en Larnaca el 12 de junio.

Encontrar alojamiento de inmediato para tantas personas en el apogeo de la temporada turística fue un gran desafío. También estaba el problema de proporcionar cientos de comidas kosher, lo cual fue manejado por el centro comunitario, o Jabad, dijo.

“Además de esto, han comenzado a llegar nuevos vuelos desde Hungría, Roma, Georgia y Nueva York, todas personas que están en camino terminaron aquí con la esperanza de que, dado que Larnaca y Pafos son los vecinos más cercanos de Israel, una vez que los vuelos comiencen, serán el primer transbordador en ir”, dijo Raskin.

Los locales han proporcionado refugio mientras los médicos han tratado a los viajeros necesitados, señaló.

Algunos estaban desesperados por regresar a Israel de inmediato, dijo Raskin, incluidas dos madres con niños con necesidades especiales. Afortunadamente, partieron el miércoles a bordo de un par de aviones de EL AL que aterrizaron en el aeropuerto Ben Gurión.

“Para llevar a la gente de regreso a Israel, obviamente hay prioridades. Las prioridades serían personas mayores, madres solteras, enfermeras, personas que necesitan atención médica", dijo.

“Cualquiera que esté en situación urgente tendría prioridad para subir al vuelo”.

Raskin hizo todo lo posible para asegurar un asiento en el mismo vuelo para un novio cuya boda estaba programada para el miércoles por la tarde. Más tarde recibió un mensaje de que el joven pudo asistir a la ceremonia puntualmente a las cuatro de la tarde.

Algunos que podían permitírselo y no eran propensos al mareo alquilaron barcos o yates para el viaje de 20 horas a Israel. Pero organizar viajes en barco ha sido un asunto caprichoso, dijo Raskin, ya que muchos viajes fueron cancelados en el último minuto.

Raskin se ha convertido en el coordinador para miles de israelíes que ven a Chipre como un trampolín hacia Israel.

“¿Por qué esto debería ser como una puerta de entrada a Israel?", comentó. “Es como si ahora estuviera en el muro occidental de Israel”.

Pero aconsejó que más personas no usen Chipre como escala para tomar un vuelo corto o un viaje en barco a Israel, dadas las dificultades que enfrentan quienes ya están allí.

"No vengan. No tenemos suficientes habitaciones, no tenemos suficientes camas ahora en Chipre para acomodar, desafortunadamente”, dijo Raskin. “Así que si alguien está en Budapest o en Viena y tiene un lugar para quedarse, para comer, quédese allí, está seguro allí, no se apresure a venir. Una vez que las cosas mejoren, sí, serán bienvenidos”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.