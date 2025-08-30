Israelíes y palestinos se unen por la paz en Gaza mientras el padre de Mariam Dagga llora su muerte

NAZARET, Israel (AP) — En las calles de Nazaret, activistas israelíes y palestinos llevaban pegatinas con la palabra “Prensa” que los reporteros lucen en chalecos antibalas y otras prendas, durante una manifestación por la paz en Gaza. Su mensaje: el periodismo no es un delito.

Una multitud con pegatinas de “Prensa” en azul y blanco —que sirven para identificar a periodistas en zonas peligrosas— se congregó en la ciudad israelí el viernes para pedir el final de la guerra en Gaza, que se ha cobrado la vida de casi 200 periodistas entre decenas de miles de personas. Algunos sostenían fotos de reporteros muertos.

"No asesinen la verdad", decía una pancarta. Algunos participantes golpeaban ollas vacías para simbolizar el hambre en la Franja de Gaza y protestar por el asesinato de periodistas.

Una de las víctimas de la guerra es Mariam Dagga, de 33 años, que trabajaba como freelance para The Associated Press. Murió a principios de semana junto a otros cuatro reporteros y 17 personas más cuando las fuerzas israelíes atacaron el hospital Nasser, en la ciudad gazatí de Jan Yunis.

Dagga formaba parte de un grupo de periodistas que se alojaban regularmente en el hospital desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, luego de que un ataque insurgente liderado por Hamás sobre el sur de Israel mató a 1200 personas y tomó a otras 251 como rehenes. Israel respondió con una campaña militar en el sitiado enclave que se ha cobrado la vida de más de 63.000 palestinos, según el Ministerio de Salud gazatí.

Mariam trataba de transmitir al mundo las penurias de los palestinos de a pie desplazados por la guerra, así como el trabajo de los doctores y enfermeras que atendían a los heridos o cuidaban a niños desnutridos.

El ejército israelí dijo que apuntó a lo que creía era una cámara de vigilancia de Hamás en el ataque al hospital, sin proporcionar evidencia, y que los periodistas no eran su objetivo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó el ataque como un “percance”.

Todo eso no significa mucho para el padre de Mariam, Riyad, sentado en su tienda en Jan Yunis, a casi 180 kilómetros (111 millas) de Nazaret. Revisando las últimas fotos tomadas por su hija, recordó la conmoción cuando se enteró de lo ocurrido.

“No podía caminar. No sabía qué había a mi alrededor cuando escuché la noticia”, dijo a la AP.

“La persona que me dio la noticia dijo que Mariam había muerto como una mártir, y me derrumbé”, manifestó con los ojos llenos de lágrimas mientras veía un video en el que aparecía con su hija.

La hermana de Mariam, Nada, estaba con ella en el hospital cuando fue asesinada. Recuerda vívidamente la última mirada que intercambiaron cuando la segunda de dos rondas de ataques golpeó la escalera del hospital, donde falleció la reportera.

“Mariam, mi hermana, estaba en las escaleras grabando. La miré y la observé”, contó Nada. “La última mirada entre ella y yo.

Me miró y sonrió”.

Fue su hermano, Mohamed, quien se apresuró a llegar al lugar en busca de su hermana, a quien encontró entre los cadáveres de sus compañeros.

“La saqué y la llevé desde la cuarta planta al quirófano", explicó Mohamed. “Me dijeron que bajara a recepción hasta que recibiera el cuerpo”.

Las últimas fotos de Mariam mostraban la dañada escalera exterior del hospital, donde sería asesinada momentos después. Las imágenes muestran a gente subiendo la escalera tras haber sido dañada en el primer ataque, mientras otros miran por las ventanas del centro.

