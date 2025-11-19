Israel/Siria.- Netanyahu visita a tropas de Israel desplegadas en Siria a raíz de la caída del régimen de Al Assad

MADRID, 19 Nov. 2025 (Europa Press)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha realizado este miércoles una visita a tropas de Israel desplegadas en territorio de Siria a raíz de la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, un acto que ha contado con la presencia del jefe del Ejército, Eyal Zamir, y los ministros de Defensa y Exteriores, Israel Katz y Gideon Saar, respectivamente.

"Hoy he visitado la 'zona tapón' en Siria, he recibido un informe operativo y me he reunido con los combatientes que defienden valientemente Israel cada día", ha dicho Netanyahu en su cuenta en la red social X. "Orgulloso de nuestros combatientes", ha subrayado.

Asimismo, ha publicado unas fotografías de la visita en la que se ve que junto a él están los citados altos cargos israelíes, tras lo que su oficina ha especificado en declaraciones al diario 'The Times of Israel' que el objetivo del acto era dar las gracias a los militares desplegados en la zona.

Israel ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país del expresidente Bashar Al Assad después de la toma de Damasco el pasado 8 de diciembre por yihadistas y rebeldes encabezados por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición del país.

Los carros de combate israelíes irrumpieron a través de la Línea Alfa que delimitaba el territorio ocupado por Israel del resto de territorio sirio el 7 de diciembre, apenas unas horas después de la caída de Al Assad y penetraron en la zona desmilitarizada que patrulla la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación (UNDOF) y en algunos casos incluso más allá, hasta situarse cerca de la capital siria, Damasco.

De hecho, Katz afirmó en septiembre desde el monte Hermón que las tropas permanecerán en Siria "por tiempo indefinido" con el objetivo de proteger a las comunidades de los ocupados Altos del Golán de "cualquier amenaza", en medio de contactos para intentar alcanzar un acuerdo de seguridad bilateral del que por ahora no han trascendido detalles.