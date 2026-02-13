ISU defiende puntuación en danza sobre hielo tras oro a Francia sobre EEUU por una jueza francesa

MILÁN (AP) — La Unión Internacional de Patinaje respaldó la decisión de la danza sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde las puntuaciones de la jueza francesa a principios de esta semana desempeñaron un papel importante para que la pareja francesa conformada por Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron venciera al equipo estadounidense de Madison Chock y Evan Bates.

La jueza Jezabel Dabouis favoreció a Beaudry y Cizeron por casi ocho puntos sobre los campeones mundiales en tres ocasiones en la danza libre, una diferencia tan grande que, si su calificación se eliminara por completo de la ecuación, Chock y Bates habrían ganado el oro.

“Es normal que exista un rango de puntuaciones otorgadas por distintos jueces en cualquier panel y se utilizan diversos mecanismos para mitigar estas variaciones”, señaló la ISU. Añadió que tiene “plena confianza en las puntuaciones otorgadas y sigue completamente comprometida con la equidad”.

Hay pocas opciones para el equipo de Estados Unidos si el organismo rector mundial no está dispuesto a investigar la discrepancia en la puntuación.

No es la primera vez que Dabouis emite puntuaciones cuestionables para Beaudry y Cizeron. En la final del Grand Prix en diciembre, cuando Chock y Bates los vencieron en su único otro enfrentamiento directo, la jueza tenía a los estadounidenses superándolos por un margen estrecho en la danza libre pese a dos deducciones, incluida una caída flagrante. El equipo francés terminó con la medalla de plata.

Dabouis también mostró un amplio margen a favor de la pareja francesa en la danza rítmica olímpica, cuando también vencieron al equipo de Estados Unidos.

“Cada vez que el público se confunde con los resultados, se le hace un flaco favor a nuestro deporte”, manifestó Chock, quien junto con Bates ganó una segunda medalla de oro consecutiva por equipos anteriormente en los Juegos. “Creo que es difícil conservar a los aficionados cuando cuesta entender lo que está pasando sobre el hielo.

“La gente necesita entender por qué está animando y poder sentirse segura del deporte al que está apoyando”, subrayó.

La controversia por un fallo de los jueces más famosa en el patinaje artístico olímpico también involucró a una jueza francesa.

En los Juegos de Salt Lake 2002, los rusos Elena Berezhnaya y Anton Sikharulidze ganaron el oro por encima de la pareja canadiense Jamie Sale y David Pelletier. Pero las acusaciones de intercambio de votos y venta de votos por parte de la jueza francesa Marie-Reine Le Gougne llevaron a una investigación de la ISU y del Comité Olímpico Internacional, y finalmente fue declarada culpable de mala conducta y suspendida.

Sale y Pelletier finalmente recibieron el oro, mientras que a la pareja rusa se le permitió conservar sus medallas.

Dos años después, la ISU eliminó su sistema de calificación 6.0 debido a su subjetividad inherente. El sistema de reemplazo, que se ha ajustado a lo largo de los años pero sigue vigente, presenta dos puntuaciones que se suman: una en la que cada elemento se califica a partir de un valor base para establecer una puntuación técnica y otra en la que los jueces otorgan una puntuación de componentes por la habilidad general de patinaje y la actuación.

Muchos críticos han calificado el sistema de excesivamente confuso y aún demasiado subjetivo, y más de 10.000 personas habían firmado una petición en Change.org hasta el viernes para pedir a la ISU y al COI que investiguen la más reciente controversia de puntuación.

“Sí hablamos con nuestro entrenador, y sí hablamos entre nosotros, y sabemos cómo nos sentimos en el centro de la pista después de patinar”, comentó Bates. “Sentimos que ofrecimos la mejor actuación absoluta que podíamos. Fue nuestro momento olímpico. Para nosotros se sintió como un programa ganador y eso es a lo que nos vamos a aferrar”.

