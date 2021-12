It Takes Two se alza con el premio al Mejor videojuego del año en The Game Awards 2021

It Takes Two, el videojuego de acción y aventuras desarrollado por Hazelight Studios y publicado por Electronci Arts, ha recibido el premio en la categoría de Juego del Año en The Game Awards 2021, uno de los cinco galardones a los que aspiraba en esta edición.

Los premios The Game Awards 2021, fundados por el empresario Geoff Keighley hace ya seis años, se han entregado durante la madrugada de este viernes en el Microsoft Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos), donde se entregaron un total de 26 premios y tuvo gran protagonismo It Takes Two.

El fundador de Hazelight Studios, Josef Fares, fue el encargado de recoger el premio al mejor videojuego del año por este juego de aventura y cooperación que protagonizan dos personajes, Cody y May, que deben superar una serie de pruebas para evitar que acabe su matrimonio.

Además de esta distinción, It Takes It Two figuró como ganadora en otras categorías, como mejor juego familiar y mejor juego multijugador. Junto con Forza Horizon 5, fue el título que recibió un mayor número de reconocimientos a lo largo de la gala.

Este videojuego de carreras desarrollado por Playground Games y distribuido por Xbox Game Studios recibió los tres premios en los que figuraba como nominado: mejor diseño sonoro, mejor juego de deportes/carreras y el premio a la innovación en accesibilidad.

Otros de los títulos que sonaron en más de una ocasión durante la gala de The Game Awards 2021 fueron Deathloop, en la categoría de mejor dirección y mejor dirección artística; Final Fantasy XIV, en mejor juego en constante evolución y apoyo a la comunidad; y Kena: Bridge of Spirits, en mejor indie y mejor debut indie.

El galardón a la mejor narrativa recayó en Marvel's Guardians of the Galaxy, la mejor banda sonora y música fue para el compositor japonés Keiichi Okabe por su trabajo para NieR Replicant ver.1.22474487139, y la mejor interpretación para Maggie Robertson, que encarna al personaje de Lady Dimitresc en Resident Evil Village.

Asimismo, el galardón para el juego con más impacto del año ha sido para Life is Strange: True Colors, mientras que Genshin Impact ha sido reconocido como mejor juego de móvil; Resident Evil 4, como mejor juego VR/AR; Returnal, como mejor juego de acción; y Metroid Dread, como mejor juego de acción/aventura.

Por último, los creadores de Tales of Arise recogieron el premio en la categoría de mejor juego de rol, Guilty Gear -Strive- como mejor juego de lucha, Age of Empires IV como mejor simuador/juego de estrategia, y el título más esperado recayó en manos de Elden Ring.

League of legends protagoniza el apartado de esports

Los 'eSports', las competiciones de videojuegos, también fueron los grandes protagonistas de la noche y, en concreto, fue el título de League Of Legends el que se repitió hasta en dos ocasiones en diferentes categorías.

Este videojuego desarrollado por Riot Games recibió el premio al mejor juego 'eSport' del año, un reconocimiento por el que compitió con títulos de la talla de Valorant (Riot Games), CS:GO y DOTA2, ambos de Valve, y Call of Duty (Activision).

Además, el campeonato 2021 League of Legends World Championship, cuya final tuvo lugar el pasado 6 de noviembre en la ciudad de Reikiavik (Islandia), recibió el premio al mejor evento 'eSport'.

El jugador ucraniano Oleksandr 's1mple' Kostyliev, de 24 años, se consagró como el mejor atleta eSport, Natus Vincere (de CS:GO) fue reconocido como el titular del mejor equipo eSport, mientras que el mejor entrenador de estas competiciones deportivas virtuales fue Kim "kkOma" Jeong-gyun.